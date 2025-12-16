La aprobación de la PPL de puestos de difícil cobertura pondrá el broche a la XI Legislatura

VALLADOLID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La aprobación de la Proposición de Ley de medidas extraordinarias para impulsar la provisión estable y permanente de puestos sanitarios de difícil cobertura y garantizar la asistencia sanitaria en el Servicio de Salud de Castilla y León pondrá el broche mañana, miércoles 17 de diciembre, a la XI Legislatura.

Esta norma fue impulsada por los grupos parlamentarios Popular y Vox en mayo de 2024 cuando eran socios del Gobierno de Castilla y León --los de Santiago Abascal salieron de los ejecutivos autonómicos en julio de ese año-- y, en principio, cuenta con un grado de consenso "muy grande" por parte de los grupos en la oposición que han reconocido que no es una norma perfecta pero sí "un punto de partida importante" que mejora la situación actual.

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, anunció el voto a favor de los socialistas en el pleno de este miércoles al que no llega ninguna enmienda viva del PSOE puesto que ha logrado transaccionar sus planteamientos para poder sacar adelante "una ley muy importante". "Votaremos a favor de esa ley", aseveró la socialista que aprovechó la ocasión para diferenciar esta negociación con la del proyecto de Ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género que retiró la Junta ante la falta de acuerdo.

"Va a ser una buena ley para los ciudadanos", defendió por su parte el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, David Hierro, que ironizó también sobre que la última votación de la Legislatura que se prevé unánime o, al menos, con un amplio acuerdo, acabará con el "relato falsario" y con la "milonga" de la pinza de manera radical. "Es una auténtica tontería", reprochó Hierro al PP.

También confirmó su apoyo a la norma el portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, que reconoció que la nueva ley puede ser muy importante para Soria. "No es la mejor ley posible, pero es un punto de partida importante y mejora la situación actual", admitió el político soriano que reconoció también que han logrado sacar adelante algunas de sus enmiendas aunque mantienen vivas cerca de quince.

"Si no hay grandes cambios en el debate de esta ley en el Pleno nosotros apoyaremos esta ley porque consideramos que puede ser muy importante para Soria", reiteró.

"Va a ser una buena ley", auguró por su parte el procurador por Valladolid en el Grupo Mixto, Francisco Igea, que también confía en poder sacar adelante la enmiendas que mantiene viva para el debate de este miércoles para que los centros que tengan plazas de difícil cobertura sean considerados prioritarios a la hora de cubrir los planes de necesidades y que los hospitales que tengan plazas de difícil cobertura de un servicio su dotación tecnológica sea similar a las de su nivel.

La votación de esta proposición de ley pondrá el broche final a un pleno "eminentemente sanitario" al que el Grupo Popular lleva dos PNL, una de ellas para exigir al Ministerio de Sanidad que retire el borrador del nuevo Estatuto Marco.

El portavoz adjunto del Grupo Popular, Miguel Ángel García Nieto, advirtió de que el texto del Ministerio contiene un "triple error" ya que es "técnicamente inviable, jurídicamente inaceptable y económicamente irresponsable" al invadir competencias autonómicas y carecer de memoria económica.

"Estamos al lado de médicos, enfermeras y pacientes. Con la salud no se puede jugar", aseguró el portavoz adjunto del Grupo Popular que pidió diálogo real, consenso "y un estatuto nuevo orientado a mejorar la asistencia sanitaria".

En el caso del Grupo Vox defenderá una PNL para establecer un marco de colaboración entre la Consejería de Sanidad y la Dirección General de la Policía Nacional para la cesión de datos de personas extranjeras que no estén registradas ni autorizadas como residentes en España y hayan solicitado la tarjeta sanitaria o documento equivalente expedido por Sacyl.

"Pedimos que aquellos inmigrantes ilegales que acudan a recibir una prestación, una asistencia por parte del Sacyl, el Sacyl comunique a la Policía y al Ministerio del Interior que son personas que se encuentran en situación irregular en España", explicó el portavoz del Grupo Vox que defendió que se trata de una medida "de sentido común" para conocer "cuántos inmigrantes ilegales están utilizando los servicios públicos y, en concreto, los servicios sanitarios".

Hierro cifró en más de 17.000 los inmigrantes ilegales que han recibido asistencia hospitalaria en Castilla y León y en más de 31.000 los han recibido asistencia en atención primaria en la Comunidad Autónoma, una suma que, según ha destacado, supera a los habitantes de la ciudad de Soria.

Finalmente, el Grupo Parlamentario Socialista lleva una iniciativa para que la Junta de Castilla y León de cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo Junta a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que declara nulo el decreto por el que el gobierno de Mañueco ha cobrado los servicios esenciales para la autonomía de las personas dependientes de grado 3 y personas mayores mediante precios públicos en vez de hacerlo mediante una tasa.

"El Tribunal Supremo ha dicho a la Junta que tiene que establecer mediante una tasa el precio de estos servicios esenciales que durante años ha estado cobrando como precio público a nuestros dependientes de grado 3 y, por lo tanto, haciendo negocio", denunció la portavoz socialista en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez.

Tras la reunión de la Junta de Portavoces celebrada hoy, la portavoz socialista trasladó que el PSOE instará a la Junta a adaptar el decreto a la sentencia del Tribunal Supremo y anule "de manera inmediata y de oficio" todas las liquidaciones individuales practicadas por la Gerencia de Servicios Sociales a todas las personas usuarias clasificadas dependientes de grado III.

La iniciativa insta también a la Junta a reintegrar el total de las cantidades indebidamente cobradas a las personas usuarias en el plazo de 6 meses. "La Junta de Castilla y León ha hecho negocio con nuestros dependientes. Estos son los dieces de los que presume la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades y el presidente de la Junta de Castilla y León", ironizó en la presentación de la iniciativa.