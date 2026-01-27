Aprobada la concesión a FCC de la construcción y explotación de la planta de residuos de San Cristóbal, en Valladolid

Ubicación de la parcela en la que se construirá el centro de tratamiento de residuos del polígono de San Cristóbal. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado en la Junta de Gobierno Local la concesión demanial, a iniciativa particular, para la construcción y explotación de una instalación destinada a la recepción, almacenamiento temporal, transferencia y clasificación de residuos industriales no peligrosos en el Polígono de San Cristóbal.

La concesión, que se comenzó a tramitar en el mes de abril de 2025 y en julio la empresa del sector de la construcción y prestación de servicios presentó un proyecto para la puesta en marcha de esta infraestructura en la calle Nitrógeno, 6.

Como apuntan fuentes del Consistorio, el proyecto "da respuesta tanto a un compromiso electoral del equipo de Gobierno como a una demanda histórica de la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cristóbal, que venía reclamando soluciones para la correcta gestión de residuos industriales en la zona".

La propuesta, considera el Ayuntamiento, "contribuirá a la reducción de la contaminación, la mejora del entorno laboral en los polígonos industriales y al fomento de la economía circular, al facilitar la reutilización de materiales y reducir los costes de adquisición de materias primas para las empresas".

Desde el punto de vista municipal, el proyecto supone una optimización de recursos públicos al evitar los costes de mantenimiento de una parcela actualmente sin uso, y permitirá la generación de ingresos para las arcas municipales sin necesidad de inversión pública.

El expediente administrativo se inició mediante Decreto de 3 de abril de 2025 del concejal delegado general del Área de Urbanismo y Vivienda. Tras la correspondiente licitación pública y la presentación en julio del proyecto de FCC Ámbito S.A, la Mesa de Contratación celebrada el 27 de octubre de 2025 analizó la documentación presentada por la empresa, cuya oferta "cumplía con todos los requisitos establecidos en los pliegos".

En consecuencia, la Junta de Gobierno Local ha acordado adjudicar la concesión a FCC Ámbito, S.A, por un plazo de 20 años, que comenzará a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato y no será prorrogable. El canon anual que percibirá el Ayuntamiento por esta concesión asciende a 24.180 euros.