Aprobada la declaración de Espinosa de los Monteros (Burgos) como BIC en la categoría de Conjunto Histórico

VALLADOLID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración de la localidad burgalesa de Espinosa de los Monteros como Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico. Con esta declaración se resuelve un expediente incoado en 1972. Este conjunto histórico constituye un testimonio de la intensa y rica historia de la zona de Las Merindades, con un elevado número de ejemplos relevantes de arquitectura civil y defensiva.

La villa de Espinosa de los Monteros se ubica en el norte de la provincia de Burgos, en el límite con Cantabria, en plena comarca de Las Merindades. La fundación de la villa se remonta posiblemente al siglo X y ha sido escenario de numerosos hechos históricos y protagonista de momentos remarcables en la historia. El privilegio concedido en 1501 de poder celebrar mercado cada martes o la concesión del título de villa por el rey Felipe IV en 1627 contribuyeron al desarrollo social y económico de la localidad, basado fundamentalmente en la agricultura y la ganadería.

Los importantes acontecimientos históricos que han tenido como escenario la villa de Espinosa de los Monteros y el desarrollo social y económico de la localidad han dejado su reflejo en el parcelario y la arquitectura del conjunto histórico, donde perviven ejemplos excepcionales. Presenta una estructura parcelaria formada por grandes parcelas que son las que configuran la disposición de las calles, situándose en bastantes ocasiones un sólo edificio en cada una de ellas.

En cuanto a los tipos de edificaciones, destaca la existencia de palacios sobre parcelas de amplias dimensiones en las que el edificio se ubica en un lateral, con fachada principal distintiva y algunas de las parcelas poseen jardines. Igualmente, destacan algunos ejemplos de edificios nobiliarios como la Torre de los Azulejos o la Casa de los Cubos, con su característico aspecto de arquitectura fortificada.

También existen otros edificios históricos de una arquitectura más popular sobre parcelas grandes y las que la edificación aparece en un borde de la parcela, muchas con una zona de huerta o jardín en la parte posterior. Junto a ellos conviven viviendas entre medianeras y, en la actualidad, se conservan un buen número de este tipo de edificios en la calle de los Monteros o en la calle Progreso de una época posterior: son los edificios de la burguesía caracterizados por presentar a lo largo de las fachadas galerías con cerramientos de madera y vidrio.

Espinosa de los Monteros es un Conjunto Histórico que, a su vez, alberga diversos Bienes de Interés Cultural con la categoría de Monumento, que son testigos del rico devenir histórico y económico de la villa, como la Casa Palacio de los Fernández-Villa, la Torre Pumarejo o la Torre de Cantimplor. Junto a ellos hay edificios que, sin tener la condición de Monumento, tienen un destacado valor arquitectónico, como la Iglesia de San Nicolás, la más antigua de la localidad, o la Iglesia de Santa Cecilia, del siglo XVI.

El Conjunto Histórico de Espinosa de los Monteros constituye, pues, un testimonio de la intensa y rica historia de esta zona de Las Merindades y de los avatares que sufrió el reino de Castilla a lo largo de la Edad Media y Moderna, y cuyo esplendor máximo se manifiesta en el elevado número de ejemplos extraordinarios de arquitectura civil y defensiva que la jalonan.