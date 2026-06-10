Aprobada la declaración del Toro Jubilo de Medinaceli como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial

Archivo - Imagen del Toro Jubilo del año 2015 - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles, 10 de junio, la declaración como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial del Toro Jubilo de Medinaceli que celebra en la Plaza Mayor de la localidad soriana la noche del sábado más cercano al día 13 de noviembre, día de la festividad religiosa de los Cuerpos Santos en honor de los Santos Arcadio, Eutiquiano, Pascasio, Paulino y Probo.

Según consta en el expediente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, se trata de un "festejo tradicional singular" dentro de los festejos taurinos populares en el que el animal es indultado siempre, lo que constituye una excepción frente a otros festejos taurinos tradicionales.

Cultura ha destacado además que la propia ordenanza municipal reguladora del festejo obliga a que haya un certificado o declaración jurada del empresario propietario del animal indultado de que no será utilizado para lidias posteriores en otros festejos. "Esta singularidad ya figura en los primeros documentos históricos sobre el Toro Jubilo, que establecen expresamente que no se puede matar al animal, ocurriendo con frecuencia en el pasado que un mismo animal fuera protagonista de la fiesta en diferentes años", añade el Gobierno autonómico en el expediente.

Los habitantes de la villa de Medinaceli son portadores de esta manifestación del patrimonio cultural inmaterial "que lo sienten como una tradición enraizada en su pasado, pero viva en el presente, participando activamente en el desarrollo de la representación e involucrando a los jóvenes, que aseguran la transmisión intergeneracional de esta tradición".

"Constituye, así, una representación de alto valor patrimonial, siendo objeto de protección los valores descritos que forman parte de la esencia de esta manifestación del patrimonio cultural inmaterial, garantizando su pervivencia y el papel activo de la sociedad que lo ha impulsado, para la que es un referente identitario", argumenta la Consejería.