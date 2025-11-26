Aprobada la Ley que prorroga las bonificaciones fiscales en tasas veterinarias hasta 2027

VALLADOLID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La prórroga para los ejercicios 2026 y 2027 de las bonificaciones fiscales vigentes en tasas veterinarias y licencias de caza y pesca ha sido aprobada este miércoles en el Pleno de las Cortes. Se trata de una Proposición de Ley presentada por el PP y que ha contado con el respaldo del Vox, grupo que se sumó a la en la presentación inicial de esta normativa durante su gobierno de coalición e incluyó estos beneficios hasta en 2024 y 2025.

La normativa, tramitada por el procedimiento de lectura única, ha contado con el respaldo de todas las formaciones políticas con representación en las Cortes, a excepción de Francisco Igea, que ha votado en contra, y Unidas Podemos que se ha abstenido.

En concreto, como ha argumentado la procuradora 'popular' Lorena de la Fuente, todas las medidas incluidas en la Ley son un "apoyo real e inmediato" al medio rural, así la continuidad de estas ayudas busca afrontar los condicionantes actuales, como el aumento de costes derivados del precio de las materias primas, "tensiones geopolíticas" y nuevas regulaciones medioambientales, que "podrían afectar negativamente a la viabilidad de las explotaciones ganaderas".

De la Fuente ha destacado que las bonificaciones en las tasas de caza y pesca han provocado un efecto positivo en el medio rural, ya que se ha conseguido impulsar la economía local y ha mejorado la calidad de vida de sus habitantes, como lo demuestra el aumento de personas con licencias que ha registrado un incremento "significativo" en las cifras previas a 2022.

En su intervención, la parlamentaria 'popular' ha recordado que Castilla y León mantiene una "destacada vocación agrícola y ganadera", con un sector primario que aporta cerca del seis por ciento al valor añadido bruto autonómico, el doble de la media nacional. En este contexto, ha afirmado que la prórroga de las bonificaciones "es una ayuda real en el día a día de quienes sostienen el medio rural", "suponen un alivio directo para los ganaderos, que deben afrontar tasas por servicios veterinarios, análisis sanitarios o identificación de animales".

Asimismo, ha destacado el impacto positivo de la gratuidad de las licencias de caza y pesca, que ha duplicado el número de solicitantes en dos años y ha generado un "efecto llamada" en los pueblos de la Comunidad, atrayendo visitantes y reactivando la economía local.

Por último, ha puesto en valor la exención en las tasas por certificados de profesionalidad, un instrumento que, a su juicio, "favorece la inserción laboral y garantiza que cualquier persona, con independencia de su situación económica, pueda mejorar su cualificación profesional". "El Partido Popular siempre ha sido y será el partido del campo, y esta prórroga es una muestra más de ello", ha concluido.

ARGUMENTACIÓN DE VOTOS

La norma ha contado, no obstante, con el voto en contra del procurador del Grupo Mixto Francisco Igea, que ha acusado al PP de actuar con "desvergüenza" al prorrogar las bonificaciones fiscales en tasas veterinarias y ha censurado que implique "una rebaja clientelar" que dejará de ingresar 26 millones de euros para "beneficiar a los amigos del campo" mientras se desatienden otros servicios públicos.

Igualmente, el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha considerado que la Ley es "electoralista y regresiva" que "premia a unos pocos a costa del conjunto de la ciudadanía". Fernández ha reprochado al PP que "vuelva a utilizar el dinero público para favorecer a sus votantes más afines", en lugar de destinarlo a mejorar los servicios esenciales en el medio rural.

Por su parte, la procuradora de Vox María Isabel Pérez Martín ha defendido la prórroga de las bonificaciones, al considerar que se trata de una medida "imprescindible" para aliviar la situación de un sector "asfixiado por los costes, la burocracia y las imposiciones ideológicas de Bruselas".

En su intervención ante el Pleno, Pérez Martín ha recordado que la ganadería representa cerca del 50 por ciento de la producción agraria de Castilla y León, con más de 7.200 millones de euros anuales, y ha denunciado que "cada año 1.500 ganaderos cierran sus explotaciones" por la subida de precios y la falta de apoyo institucional.

La procuradora ha reivindicado el papel de Vox en la aprobación de la Ley que ahora lleva a esta prórroga y que estableció las bonificaciones del 95 por ciento en tasas veterinarias y del 100 por ciento en licencias de caza y pesca, así como la exención total en certificados de profesionalidad. "Estas medidas funcionan y dinamizan el medio rural", ha afirmado, un punto en el que ha destacado el aumento del número de licencias y el impacto positivo que estas actividades han tenido en la economía de los pueblos, al atraer visitantes, fomentar el consumo local y generar empleo en el territorio.

Pérez Martín ha reclamado ir más allá de la propuesta presentada por el PP y elevar las bonificaciones hasta el 99 por ciento, adaptándolas a la nueva coyuntura económica y a las "mayores dificultades" del sector y ha criticado el "quietismo del bipartidismo" ante las políticas climáticas europeas, a las que ha calificado de "fanatismo ecologista", y ha reclamado "valentía política" para defender la ganadería y la caza "como formas de vida, cultura e identidad de Castilla y León".

Para cerrar el debate, la procuradora socialista Rosa Rubio, pese a votar a favor de la Ley, ha criticado su la "falta de rigor fiscal y de justicia social" y ha acusado al Grupo 'popular' de "electoralismo y populismo" y de "mezclar en un mismo texto tasas obligatorias de carácter profesional con actividades lúdicas como la caza y la pesca".

La procuradora ha lamentado que la iniciativa se presente "sin informes técnicos ni económicos" y ha recordado que los organismos consultivos han advertido de la ausencia de datos que acrediten los supuestos beneficios económicos de estas medidas.

Rubio ha subrayado que el PSOE "ha defendido desde hace años la exención total de las tasas veterinarias", y ha recordado que su grupo presentó hasta siete iniciativas parlamentarias para lograrlo, todas ellas rechazadas por PP y Vox.

En su intervención, ha reprochado al Gobierno autonómico que en 2023 incluyera "por la puerta de atrás" las tasas de caza y pesca en una ley centrada inicialmente en los servicios veterinarios, con el objetivo, según ha dicho, de "competir por los votos del mundo rural y contentar a su electorado más fiel".

Finalmente, Rubio ha tachado de "torpeza contumaz" que el PP proponga una nueva prórroga limitada a 2027 en lugar de ampliar las bonificaciones hasta 2030, como ha planteado el PSOE. "El campo no se defiende pescando truchas los domingos, sino con políticas serias, estables y con dotación presupuestaria real", ha concluido.