Aprobada la licencia para construir un nuevo gimnasio y edificios auxiliares en la Ciudad Deportiva del Real Valladolid

Reunión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado la concesión de licencia de obras al Real Valladolid Club de Fútbol para la construcción de un nuevo gimnasio y edificios anexos en la Ciudad Deportiva del club, situada en la Avenida del Mundial 82, junto a los campos anexos al Estadio José Zorrilla.

El proyecto contempla la ejecución de dos edificaciones aisladas que suman más de 1.100 metros cuadrados construidos y que estarán destinadas a mejorar las instalaciones deportivas y técnicas del complejo.

El edificio principal, con una superficie construida de 957,37 metros cuadrados y dos plantas de altura, albergará las instalaciones destinadas al entrenamiento físico de los jugadores y al trabajo técnico del personal deportivo.

Su diseño prioriza la funcionalidad y la conexión directa con los campos de entrenamiento exteriores, facilitando la transición entre los espacios interiores de preparación física y la actividad deportiva en el terreno de juego.

Por su parte, el segundo edificio proyectado contará con 160 metros cuadrados construidos distribuidos también en dos plantas. Este volumen auxiliar se destinará a oficinas y terraza exterior vinculadas al funcionamiento diario de la Ciudad Deportiva y complementará funcionalmente al edificio principal dentro de la ordenación general del complejo. La actuación autorizada cuenta con un presupuesto de ejecución material de 506.694 euros.