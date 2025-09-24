Aprobada una moción de Vox para impulsar el trabajo autónomo con enmiendas del PP y el voto en contra del PSOE

VALLADOLID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este miércoles una moción del Grupo Vox que ha sido enmendada por el Grupo Popular con el visto bueno de los proponentes con medidas de apoyo a los autónomos, entre las que destacan exigir al Gobierno de la nación modificaciones normativas para establecer tres deducciones fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, como una deducción de 1.000 euros para jóvenes emprendedores menores de 35 años que se den de alta en el Censo de Autónomos y se mantengan en la actividad al menos un año.

La moción de Vox ha recibido el voto a favor de la bancada 'popular' --el procurador por Segovia Francisco Javier Carpio se ha abstenido--, del Grupo UPL-Soria ¡Ya!, de los dos procuradores no adscritos y de Pedro Pascual Muñoz y Francisco Igea, por el Mixto, ya que el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, se ha abstenido a pesar de reconocer que las iniciativas planteadas son "de absoluto sentido común".

El único voto en contra a la moción de Vox ha llegado de la bancada socialista tras las enmiendas del PP dirigidas todas al Gobierno de la nación junto a un décimo punto también aceptado por Vox para que el Ejecutivo central adopte las iniciativas legislativas oportunas para aprobar una rebaja generalizada de las cotizaciones sociales al RETA del colectivo de los autónomos empleadores con dos objetivos, reducir las cotizaciones a todos los autónomos, con especial incidencia en los que tienen trabajadores a su cargo y en los que se encuentre en una situación de difícil continuidad de su actividad.

"Bienvenidos a la política de que lo que das vuelve", había ironizado el socialista Javier Campos en su argumentación inicialmente a favor de la iniciativa de Vox, grupo al que el procurador socialista ha recordado que todo lo que solicita en la moción "se paga con impuestos de todos" tras lo que ha afeado la incoherencia de los proponentes.

"Si no hay impuestos, no hay capacidad de ayuda ni aquí ni en ningún ámbito", ha insistido Campos que ha reprochado a Vox que no estuvo a la altura cuando tuvo responsabilidades de Gobierno tras lo que ha tildado su actitud de "hipócrita, cínica, soberbia, falsa y burlona". En su respuesta, el procurador proponente Carlos Menéndez se ha referido al Gobierno de la nación y al Partido Socialista como "enemigos de los trabajadores autónomos".

En el caso del PP, la procuradora Paloma Vallejo ha aclarado que, aunque la moción de Vox pareciese "una especie de enmienda a la totalidad", analizada con detalle "refrenda y apoya las políticas implantadas y desarrolladas hasta el momento" por la Junta de Castilla y León. "Prácticamente todas las actuaciones que solicitan están en marcha o están ya finalizadas", ha aseverado Vallejo que ha asegurado que el compromiso de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo con el fomento del autoempleo "es incuestionable".

"Bienvenidos, tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena", ha ironizado por su parte el portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, que sí ha cargado contra la "incoherencia" de Vox tras haber votado en contra seis veces de propuestas de los sorianos que hoy plantean con su iniciativa.

"San Pedro negó a Cristo tres veces, pero ustedes, por lo menos a los autónomos, sólo a propuesta de Soria ¡Ya! han negado seis veces su ayuda", ha criticado en concreto Ceña que ha apuntado al 15 de marzo de 2026 --fecha que se baraja para las próximas elecciones autonómicas-- como motivo del cambio de la estrategia de Vox. "Ahora quieren presentarse ustedes como paladines de la defensa de los autónomos, pero cuando estaban asociados con estos señores --el PP-- no lo hicieron", ha lamentado.

Por el Grupo Mixto, el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha reconocido que la moción de Vox contiene medidas "de absoluto sentido común" para favorecer el emprendimiento, como implementar un plan de simplificación administrativa para eliminar la burocracia, y ha aprovechado la ocasión para volver a reivindicar una ley de segunda oportunidad para los autónomos.

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, ha dado el visto bueno a la moción de Vox ante el "futuro incierto y lleno de complicaciones" que afrontan los trabajadores autónomos que hace necesario regular la actividad por cuenta propia para fomentar el emprendimiento e incentivar la continuidad de los existentes.

Finalmente, el procurador por Valladolid en el Grupo Mixto Francisco Igea ha respaldado la necesidad de dar un impulso al trabajo por cuenta propia y ha ironizado por otro lado con que en Castilla y León se han perdido 10.000 empleos de autónomos "con los reyes de la política del emprendimiento y con los enemigos de las paguitas". Dicho esto, ha votado a favor "por coherencia" y para "intentar arreglar el desaguisado" que ha reprochado a Vox en su etapa de Gobierno y al PP.