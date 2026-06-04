Aprobada una subvención de 260.000 euros para la próxima edición de la Seminci

VALLADOLID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, la concesión de una subvención por importe de 260.000 euros a la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, destinada a financiar la realización de la 71ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que se celebrará del 23 al 31 de octubre de 2026.

La Seminci tiene como objetivo básico "la difusión y promoción de películas de categoría artística, que contribuyan al conocimiento de la cinematografía mundial". El certamen internacional ha adquirido una "extraordinaria relevancia", tanto en los círculos especializados como en los medios de comunicación, según informa la Junta a través de un comunicado.

Una de las secciones del Festival es Comunidad Seminci, un proyecto que nació en 2020 para dar impulso al sector cinematográfico en Castilla y León y que es uno de los principales compromisos de la Junta para la promoción de la cinematografía y del sector audiovisual en su conjunto.

En este proyecto colabora activamente la Filmoteca de Castilla y León y servirá para proyectar el festival más allá de sus lugares y fechas habituales de celebración. Asimismo, será un elemento fundamental de la identidad cultural de Castilla y León, reconocido por los ciudadanos en las nueve provincias y podrán disfrutar con la proyección de películas galardonadas o que hayan formado parte de la selección de la Seminci, concluye el comunicado.