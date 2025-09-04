Aprobadas las actuaciones para recuperar el Castro Celta de El Raso tras el incendio de 2024

ÁVILA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha aprobado las actuaciones que permitirán recuperar el Castro Celta de El Raso, en la localidad abulense de Candeleda, gravemente dañado por el incendio forestal declarado en agosto de 2024.

El yacimiento arqueológico, uno de los "referentes patrimoniales más importantes "de la provincia, vio arrasadas sus casas musealizadas y parte de la infraestructura cultural, lo que supuso una "notable pérdida" para el municipio y la provincia.

La resolución, publicada por la Secretaría General de Coordinación Territorial del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, confirma la concesión de una subvención de 160.000 euros al Ayuntamiento de Candeleda, con la que se cubrirá el 50 por ciento del presupuesto de las obras de reparación, estimadas en 320.000 euros.

Además del castro, también se acometerá la restauración de varios caminos locales que resultaron dañados durante los trabajos de extinción del fuego, en los que se empleó maquinaria pesada.

El subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, ha destacado la importancia de esta ayuda que permitirá "restaurar las infraestructuras dañadas y devolver a este espacio su papel como referente histórico, turístico y educativo".