Aprobado casi un millón para licencias de la plataforma de gestión de Fondos Europeos

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía y Hacienda ha informado en el Consejo de Gobierno de la aprobación de un importe de 924.925 euros para el suministro de licencias y mantenimiento de módulos funcionales de la plataforma de gestión de Fondos Europeos (SIFEI), que abarca la gestión de datos de los periodos de financiación 2014-2020 y 2021-2027, y los servicios de desarrollo informático y consultoría para la personalización y configuración a medida de la plataforma.

Con el actual periodo de gestión de Fondos Europeos 2021-2027, la Junta advierte de que es "necesario" el suministro de licencias de nuevos módulos de la plataforma que permitan la gestión de los siguientes fondos: FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), FSE+ (Fondo Social Europeo), FTJ (Fondo de Transición Justa).

Asimismo, la plataforma permitirá el uso de los módulos a un número ilimitado de usuarios e incluirá su mantenimiento y soporte durante el periodo de contrato que tiene una duración de cuatro años, señala la Junta a través de un comunicado.