Ayuntamiento de Burgos congela el precio del agua en 2027

BURGOS 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Municipal de Aguas de Burgos, Juan Manuel Manso, ha anunciado que se ha aprobado el presupuesto de dicha Sociedad para 2027 que "contempla cero subida" en el precio del agua.

Así lo ha anunciado Manso en rueda de prensa, quien ha destacado que el presupuesto ha salido adelante con los votos del PP y de Vox y la abstención del PSOE, por lo que se ha congratulado de este resultado que ha permitido sacar adelante "un presupuesto totalmente continuista" y que asciende a 34,53 millones de euros, con una bajada del 0,3 por ciento.

Asimismo, ha asegurado que habrá cero subida en el precio del agua "con lo que se llega al equilibrio total tras la subida que se realizó en la primera parte de la Legislatura", y ha recordado que en la segunda parte de una legislatura, que está a meses de acabar, "se iba a paralizar las tasas del agua".

Juan Manuel Manso ha explicado que a pesar de se unas cuentas "continuistas" se mantiene el equilibrio presupuestario "a pesar de que la subida de los salarios establecida por el Gobierno de España llega a un 5 por ciento" para el año que viene, y se destinarán 5,75 millones de euros a salarios, seguros del personal y ayudas sociales, a lo que se denomina "capítulo 1".

Asimismo, el concejal ha indicado que en el presupuesto general de gastos se ha considerado una tasa de inflación de un 3 por ciento y se ha previsto un gasto un gasto en inversión "que cumple lo previsto" en el Plan de Inversiones 2025-2028, de 9,5 millones de euros para "inversiones reales" ya definidas.

Serán una treintena de actuaciones que van desde una inverisón mínima de 7.000 euros hasta actuaciones como el tanque de tormentas que se pretende hacer en la planta depuradora, con un gasto de 1,80 millones de euros, o medio millón de euros para arreglar López Bravo, en su tramo 1.

Asimismo, el concejal ha defendido que estas inversiones de 9,6 millones "hacen que todos los días" cuando los ciudadanos se levantan, abren el grifo, se duchan o tiran de la cadena "todo funciona y funciona correctamente", y es lo que hace que Aguas de Burgos "sea una compañía solvente cien por cien".

Por otro lado, Juan Manuel Manso ha anunciado que se ha conseguido, "gracias a las actuaciones" que se están haciendo, "rebajar el canon de vertidos y la Confederación Hidrográfica del Duero ha bajado al 50 por ciento" el canon de vertido de aguas residuales, ya que se está vertiendo "un efluente de mejor calidad", lo que va a permitir a la Sociedad ahorrar otro medio millón de euros..