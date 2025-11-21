Aprobado el presupuesto de Diputación de Zamora, con 103,7 millones, 8,7 millones más, la cifra más alta

ZAMORA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora ha aprobado un presupuesto de 103,7 millones para 2026 después de que el Pleno de la institución provincial haya dado luz verde a la propuesta presentada por el equipo de Gobierno monocolor del Partido Popular, que se ha amparado en su mayoría absoluta y que ha contado también con el voto de 'Zamora Sí' y con otro más por error de un representante de IU. Quince votos a favor, dos en contra y siete abstenciones, las del grupo socialista.

El presupuesto provincial para el próximo alcanza su cifra más alta los 103,7 millones de euros, por lo que crece en 8,7 millone respecto a las cuentas de este año, merced sobre todo al incremento de las transferencias del Estado.

En cuanto a sus líneas principales, ya en la presentación del borrador, el presidente de la institución, Javier Faúndez, hizo énfasis en el incremento de la inversión real, de 17 a 26 millones, y defendió una propuesta "consensuada con la mayoría social", a través de centenares de reuniones, y con una "visión completa" del territorio, particularmente de las zonas rurales más aisladas.

En cuanto al desarrollo del Pleno como tal, todo el debate ha girado en torno al presupuesto, con críticas desde la izquierda, defensa de las propuestas por parte del grupo popular y apoyo de Zamora Sí, cuyo representante en La Encarnación, Eloy Tomé, ha apuntado que "no se puede hacer una valoración negativa" del planteamiento económico diseñado por el equipo de Gobierno.

De otra manera lo ha visto la portavoz de Izquierda Unida, Laura Rivera, que ha reclamado más inversiones en los pueblos y menos en la capital, y que ha lamentado que la provincia siga siendo "más pobre", mientras la institución que la gestiona "cuenta cada vez con presupuestos más amplios".

En su caso, desde el PSOE, Sandra Veleda ha lamentado que no haya habido "consenso" con los grupos a la hora de elaborar el presupuesto y ha reclamado "más ambición" con las inversiones y más control a la hora de ejecutar los presupuestos, habida cuenta de los proyectos que, en ejercicios pasados, se han ido quedando en el tintero.

Por último, desde el Partido Popular, el vicepresidente primero de la institución, Víctor López de la Parte, ha defendido la propuesta del presupuesto y ha replicado a las representantes de la izquierda, mientras que el presidente, Javier Faúndez, ha aclarado que se trata de un plan "con más inversión y más compromiso" que el de los años anteriores.