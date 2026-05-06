Aprobado el proyecto para conectar la A-66 con la A-62 al oeste de Salamanca con un presupuesto de 15,7 millones

Proyecto para conectar la A-66 con la A-62 al oeste de Salamanca. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

SALAMANCA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de trazado de remodelación del enlace de Buenos Aires para dar continuidad a la A-66 y conectarla con la A-62, en el entorno oeste de la ciudad de Salamanca, con un presupuesto estimado de 15,7 millones de euros (IVA incluido).

La resolución de esta aprobación se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), han informado a Europa Press fuentes del Ministerio.

Actualmente, la A-66 procedente del sur termina en una glorieta en el barrio de Buenos Aires, donde pierde su condición de autovía. Desde ahí se efectúa su conexión con la autovía A-62 a lo largo de una plataforma de 5 kilómetros que comparten ambas vías, hasta el enlace del Helmántico. Entre ambas forman un arco que hace la función de ronda oeste de la ciudad.

El objeto principal de la actuación es dotar de continuidad al trazado de la autovía A-66, mediante la remodelación del enlace actual de Buenos Aires salvando la citada glorieta. Para ello, se prevé la construcción de dos viaductos, la ampliación de un paso inferior y dos muros, además de medidas de protección acústica e integración ambiental.