Aprobados 2,25 millones para 45.000 vacunas antineumocócicas y 3,18 millones para 25.000 vacunas VRS

Archivo - Vacunación en Castilla y León. Vacuna, vacunación, calendario de vacunación. - SACYL - Archivo

VALLADOLID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado, por importe de 2,25 millones euros, la contratación para la adquisición de 45.000 dosis de vacuna antineumocócica polisacárida conjugada, así como 3,18 millones para 25.000 dosis de vacunas frente al virus respiratorio sincitial (VRS), para el programa de vacunaciones de la Junta de Castilla y León

La enfermedad neumocócica es una severa infección bacteriana causada por el Streptococcus pneumoniae, también conocido como neumococo, que puede causar neumonía, meningitis o procesos invasivos severos como sepsis o bacteriemia.

Se transmite por vía aérea o por exposición directa a partículas respiratorias de personas infectadas o que portan la bacteria. Las infecciones ocurren con mayor frecuencia durante el invierno y a principios de la primavera, cuando las enfermedades respiratorias son más comunes.

Asimismo, en la reunión de este jueves se ha aprobado la adquisición de 25.000 dosis de vacunas frente al virus respiratorio sincitial, que onstituye una de las principales causas de infección en las vías respiratorias inferiores y puede conducir a complicaciones graves como la exacerbación de enfermedades subyacentes.

Habitualmente, se ha asociado con bronquiolitis y neumonía en la población infantil pero también causa una importante morbilidad y mortalidad en la población adulta, especialmente en mayores de 65 años.

--- Por otro lado, la Junta ha dado luz verde a un gasto de 1,01 millones de euros para el desarrollo adaptativo y evolutivo del sistema de historia clínica 'Jimena' de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León para dar acceso a las residencias sociosanitarias, los centros penitenciarios y al Instituto Nacional de la Seguridad Social.