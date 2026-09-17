Aprobados 2,9 millones para prótesis, tomografía y un mamógrafo en Valladolid, Palencia y Salamanca

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a un gasto de 2.994.056 euros para la contratación del suministro de prótesis de cadera en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, un equipo de tomografía computarizada para simulación de radioterapia en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia y un mamógrafo digital para el Centro de Salud Prosperidad de Salamanca.

En primer lugar, se han aprobado 1.989.091 euros para el suministro de prótesis de cadera compatibles con el equipo robótico 'sistema MAKO' para el Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

En segundo lugar, ha dado el visto bueno a una cantidad de 750.865 euros para el suministro de un equipo de tomografía computarizada para simulación de radioterapia necesario para la puesta en funcionamiento de la Unidad Satélite de Radioterapia del Complejo Asistencial Universitario de Palencia, detalla la Junta en un comunicado.

Por último, se ha destinado 245.100 euros para la contratación del suministro de un mamógrafo digital para la Unidad de Mamografías del Centro de Salud Prosperidad en Salamanca.