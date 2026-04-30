Aprobados 3,8 millones para adquirir suministros para el Complejo Asistencial de Salamanca

VALLADOLID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha dado el visto bueno a un presupuesto de 3.888.415 euros que se usará para la compra de suministros para garantizar la asistencia diaria de los pacientes del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca en los años 2026 y 2027.

De esta cantidad global, 524.752 euros se destinarán a apósitos hemostáticos absorbentes postquirúrgicos, necesarios para la realización de curas, detalla la Junta a través de un comunicado.

Por otro lado, el resto de la cantidad aprobada será para garantizar el normal funcionamiento del Servicio de Cardiología. Un total de 1.998.977 euros se utilizarán para adquirir 1.495 endoprótesis vasculares coronarias (stents). Y, por último, se invertirán 1.364.685 euros en la adquisición de 174 marcapasos, 100 registradores de eventos y 530 sistemas de estimulación para esta misma sección hospitalaria.