Aprobados 410.000 euros para tratamientos selvícolas y de protección de murciélagos en el Picos de Europa

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado un gasto de 410.000 euros para el encargo de llevar a cabo tratamientos selvícolas en robledales y hayedos de Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón, así como actuaciones de protección de murciélagos en las cuevas Buseco y Soturriza, todo ello en la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa.

La iniciativa, financiada con fondos europeos Next Generation EU, busca preservar hábitats de alto valor ecológico y reforzar la biodiversidad.

El encargo se ha realizado a la Empresa de Transformación Agraria, S.A. (Tragsa) y consiste en actuaciones de conservación y mejora de la biodiversidad en sistemas forestales mediante tratamientos selvícolas para la conservación de bosques maduros de robles y masas de hayas, y actuaciones de conservación de quirópteros cavernícolas en la Cueva Buseco y la Cueva Soturriza o Amadeo, dentro del Parque Nacional Picos de Europa (León).

Por su escasez, por su complejidad y por la biodiversidad que albergan, los bosques maduros son objeto de gran interés en las políticas de conservación.

Sus especiales características estructurales hacen de ellos el hábitat de gran número de especies altamente especializadas, que no tienen cabida en las fases más jóvenes del bosque, y quedan por ello restringidas a los rodales más maduros.

Por su parte, los murciélagos o quirópteros desempeñan un papel fundamental para el equilibrio de los ecosistemas y el control de plagas, alimentándose casi en exclusiva de insectos. Todas las especies de quirópteros de Castilla y León están protegidas por la ley, siendo además un buen bioindicador de calidad de hábitat y del cambio climático.

Por ello, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, ante el indudable efecto beneficioso de esta especie sobre los ecosistemas donde están presentes, considera primordial llevar a cabo actuaciones para su conservación.

ZONAS DE LAS ACTUACIONES

El área de actuación comprende íntegramente los municipios de Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón, que coincide en su totalidad con el Parque Nacional Picos de Europa, solapándose además con otras figuras como la Reserva de la Biosfera Picos de Europa.

En concreto, se llevarán a cabo las tratamientos selvícolas para la conservación de robles seleccionados y en masa de hayas sobre una superficie aproximada de 150 hectáreas, mediante claras selectivas, clareos, desramado y tronzado, y plantación de especies forestales frutales para alimentación del oso pardo y el urogallo, entre otras especies, en los municipios de Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón.

El resultado esperado sobre las masas arbóreas pasa por conseguir la heterogeneidad de la estructura y composición para la mejor adaptación a las microestaciones forestales como resultado de la gestión individualizada de los árboles según su papel en el bosque, su potencial de futuro y su capacidad para albergar y dar cabida a una amplia biodiversidad.

En cuanto a las actuaciones para la conservación de quirópteros cavernícolas (murciélagos), se desarrollarán en el municipio de Oseja de Sajambre en las cuevas Buseco y Soturriza o Amadeo mediante el vallado perimetral que permita la emergencia y salida de las especies de murciélagos con una mínima modificación de las condiciones ecológicas de la cavidad.