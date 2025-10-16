Aprobados 4,7 millones para contratar servicios tecnológicos y de diagnóstico del patrimonio cultural

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte autoriza un gasto total de 4.740.436 euros para la contratación de servicios tecnológicos y de diagnóstico del patrimonio cultural en el marco del proyecto europeo KHN - Red de Conocimiento del Patrimonio.

En concreto, se ha contratado el servicio de 'Toma de datos sobre 36 bienes inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural y la generación de modelos digitales'(1.528.029 euros), 'Desarrollo de la inteligencia artificial aplicable a los sistemas de gestión de patrimonio cultural' (1.786.652 euros), y 'Adquisición y equipamiento de un vehículo como laboratorio móvil de diagnóstico y análisis del patrimonio' (1.425.754 euros).

Estas tres actuaciones se enmarcan en el Proyecto KHN-Knowledge Heritage Network (Red de Conocimiento del Patrimonio) que tiene como objetivo general transformar la gestión tradicional del patrimonio cultural hacia una gestión digital integral, donde cobra importancia la conservación preventiva.

El proyecto está financiado con Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del Programa Next Generation de la Unión Europea, explica la Junta a través de un comunicado.