Aprobados 60.000 euros para desarrollar actividades sobre asuntos europeos en las universidades públicas

VALLADOLID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de la Presidencia, la concesión de subvenciones por importe total de 60.000 euros a las cuatro universidades públicas de Castilla y León (Burgos, León, Salamanca y Valladolid) destinadas a financiar actividades en materia de asuntos europeos, con la finalidad de que puedan programar con tiempo su desarrollo durante esta anualidad 2026.

Cada universidad recibirá una ayuda de 15.000 euros para el desarrollo de sus respectivos programas, detalla la Junta a través de un comunicado.

Como actuación conjunta, las cuatro universidades organizarán el Debate Europeo de las Universidades Públicas de Castilla y León (Deucyl), que se celebrará los días 16 y 17 de octubre y que tiene como finalidad acercar el funcionamiento del Parlamento Europeo al alumnado universitario.

En el ámbito individual, la Universidad de Burgos llevará a cabo una visita formativa a las instituciones europeas y a la Delegación Permanente, una jornada de divulgación de valores europeos y la edición de una publicación orientada al fomento de dichos valores.

La Universidad de León organizará una jornada sobre cómo está respondiendo la Unión Europea a la aparición de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, así como un ciclo de conferencias para explicar de forma accesible cómo se regulan y supervisan estas herramientas en el ámbito europeo. Además, realizará una visita formativa a las instituciones europeas y a la Delegación Permanente de Castilla y León ante la Unión Europea.

Por su parte, la Universidad de Salamanca convocará dos becas para la matrícula en el Máster en Estudios de la Unión Europea, organizará una visita formativa a las instituciones europeas y a la Delegación Permanente, un curso práctico intensivo gratuito de preparación para oposiciones a la Unión Europea y una actividad conmemorativa con motivo de los 40 años de la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea.

Finalmente, la Universidad de Valladolid destinará la subvención a ayudas para la matrícula del Máster online de Estudios Avanzados en la Unión Europea, la organización de seminarios y conferencias sobre asuntos europeos, actuaciones de información y difusión relacionadas con la Unión Europea y cursos de verano que se celebrarán en la primera quincena de julio.