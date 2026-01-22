Aprobados 605.000 euros para el mantenimiento de equipos electromédicos en la Gerencia de Asistencia Sanitaria

VALLADOLID 22 Ene. (EUROPA PRESS) - El Consejo de Gobierno ha tramitado un gasto de 605.000 euros para el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y técnico legal, así como los recursos técnicos y humanos, del equipamiento de electromedicina instalado en los centros dependientes de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia.

Con un plazo de ejecución de 24 meses, esta contratación permitirá mantener en perfectas condiciones de uso y estado de funcionamiento los equipos de alta tecnología en los centros asistenciales palentinos, al objeto de garantizar su correcto funcionamiento para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes.

Se trata de garantizar la reparación y mantenimiento de aparatos radiológicos, electromédicos y electroterapéuticos, así como otros equipos médicos y quirúrgicos, minimizando las posibles paradas por averías.

El contrato incluye además el equipamiento de las unidades de Vigilancia Intensiva tanto de adultos, pediátrica y neonatal, o equipos de diagnóstico como electroencefalógrafos, electromiógrafos, polígrafos, polisomnógrafos, potenciales evocados, pletismógrafos, espirómetros, ecocardiógrafos, electrocardiógrafos, desfibriladores, unidades de ergometrías y equipos de cardiología (holter ECG, holter presión arterial, pruebas de esfuerzo), pulsioxímetros, capnógrafos, ecógrafos, ecógrafos-doppler, etcétera.