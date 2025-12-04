Aprobados 900.000 euros para mejora y naturalización de accesos al Parque del Medio Ambiente en Garray (Soria)

VALLADOLID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León en su Consejo de Gobierno una inversión de 900.000 euros destinada a la concesión de una aportación dineraria a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (Somacyl), para financiar la mejora y naturalización de los accesos al Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) de Garray (Soria).

Las actuaciones serán de diferente tipo y consistirán en que, en las vías de acceso la retirada de isletas, se llevará a cabo el cambio de tapas de registro, reparación y continuación de aceras en todas las vías del PEMA, se ejecutará el acondicionamiento de las glorietas de acceso, puesta de cartelería e iluminación y se realizará la sustitución por nuevo de todo aquel material que por daños o por estar fuera de normativa vigente sea necesaria su reposición.

También se repondrán las luminarias y se colocarán nuevas en viales de acceso, se realizará el aglomerado de accesos a los edificios de planta baja situados en frente del aeródromo y calzada en mal estado, se establecerá la señalización tanto informativa como de tráfico y se llevará a cabo la retirada de residuos y escombros.

Asimismo, otras actuaciones consisten en la limpieza de vegetación en todos los viales del PEMA y de la vegetación y vallado del Yacimiento el Soto, la instalación de parterres en los viales desde la glorieta del aeródromo hasta las cúpulas del PEMA, el cambio de arbolado en la zona del parking y la instalación de cartelería en las diferentes entradas.

También se crearán zonas verdes con revegetación y acondicionamiento de los existente en la zona del aparcamiento y en los edificios cercanos al aeródromo.