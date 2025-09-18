Aprobados 908.000 euros para tres vehículos para emergencias en León, Palencia y Zamora

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado una inversión de 908.000 euros para la adquisición de tres vehículos todoterreno de apoyo logístico que pretenden dar respuesta en menos de 30 minutos a emergencias en León, Palencia y Zamora.

La Junta avanza así en la implantación de la red autonómica destinada a reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia con tres nuevos vehículos de apoyo logístico en emergencias (Apolos), cofinanciados por el fondo europeo FEDER en el marco del Programa Operativo 2021/2027.

Con la adquisición de estos vehículos se posicionan los primeros puntos de la red autonómica de apoyo logístico en emergencias que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, proyecta que esté concluida en 2026.

El objetivo de esta Red que ya se comenzó a implantar en julio con la entrega de material logístico a las Agrupaciones de Protección Civil es disponer de vehículos polivalentes en todas las provincias de la Comunidad, de forma que cuando se declara una emergencia, en un tiempo aproximado de 30 minutos, los materiales básicos y, si fuera necesaria, la constitución de un puesto de mando avanzado, puedan estar posicionados en la zona cero de la emergencia. El destino de estos tres vehículos será León, Zamora y Palencia.

De esta forma, los vehículos se utilizarán para el transporte de material de emergencias y, una vez descargados, de puesto de mando avanzado en emergencias.

CARACTERÍSTICAS

Los vehículos que se adquieren serán 4x4 con una carga útil antes carrozar de un mínimo 4.000 kilogramos y un motor con potencia mínima de 170 CV. La Masa Máxima Autorizada (la tara más la carga útil) será de máximo 7.500 Kilos y la Masa Máxima Técnicamente Admisible, será como máximo 11.000. La cabina deberá tener, como mínimo tres plazas (conductor más dos plazas adicionales).

En el carrozado exterior se instalará una plataforma elevadora en la parte trasera con capacidad de 1.000 kilos accionable con mando a distancia, una escalera lateral de acceso, dos ventanas correderas, dispositivos antiempotramientos laterales para ciclistas, además de contar con iluminación para tráfico, trabajo y emergencias.

El carrozado interior incluirá una zona de cabecera integrada con armarios de rack de telecomunicaciones con un panel abatible a modo de protección y, por otra parte, habrá un espacio libre donde se habilitará la zona de puesto de mando con espacio suficiente de trabajo para dos personas. El interior del vehículo se climatizará con una unidad de casette de techo.

En cuanto al equipamiento para una primera intervención en la emergencia, cada unidad, por un lado, llevará instalado un rack de telecomunicaciones mecanizado y equipos de gestión con un monitor, ordenadores portátiles y una impresora.

Por otra parte, cada vehículo irá equipado con material para una primera intervención en emergencias, incluyendo una tienda hinchable térmica, una carpa, mobiliario básico, sistemas de iluminación, generadores eléctricos, calefactores, kits de higiene y vajilla desechable, así como camas, mantas y diverso equipamiento logístico y de telecomunicaciones para habilitar un puesto de mando avanzado.