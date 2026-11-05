Aprobados 968.000 euros para apoyar a 139 titulares de explotaciones afectadas por la enfermedad de Newcastle

Archivo - Explotación avícola - FEDERACIÓN AVÍCOLA CATALANA - Archivo

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental destinará 968.000 euros a apoyar a los 139 titulares de 176 explotaciones avícolas afectados por la enfermedad de Newcastle durante el año 2026. Los beneficiarios recibirán directamente la ayuda sin tener que aportar documentación justificativa adicional para acreditar su condición de afectados.

En total, la Junta ha autorizado la concesión directa de subvenciones por importe de 5.500 euros a cada una de las 176 explotaciones con el objetivo de contribuir a la recuperación de su capacidad productiva, compensar las pérdidas económicas ocasionadas por las medidas sanitarias adoptadas y favorecer el mantenimiento de la viabilidad de sus explotaciones.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado que esta "medida extraordinaria" responde a la necesidad de respaldar a estas explotaciones por las restricciones, inmovilizaciones u otras actuaciones sanitarias de especial intensidad como consecuencia de la enfermedad.

En este sentido, ha defendido que las medidas de control y erradicación adoptadas han permitido proteger el conjunto de la cabaña avícola de Castilla y León "y preservar su capacidad productiva del sector, si bien han tenido una incidencia económica específica sobre determinados titulares".

Los beneficiarios de estas subvenciones son los 139 titulares de las 176 explotaciones avícolas inscritas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) de Castilla y León que hayan resultado afectados por la enfermedad de Newcastle o por las medidas sanitarias extraordinarias adoptadas para su control durante este año 2026.

Estas ayudas se acogen al régimen de minimis, de acuerdo al Reglamento (UE) n.º 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 y el abono se realizará mediante un único pago, una vez aceptada la subvención y comprobado que, el titular de la explotación se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.