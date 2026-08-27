Aprobados cerca de 60,5 millones para garantizar la gratuida del primer ciclo de Educación Infantil este curso

VALLADOLID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a subvenciones destinadas a 440 centros para consolidar la gratuidad completa del ciclo 0-3 años en la Comunidad como una medida dirigida a favorecer la conciliación de las familias, la equidad y la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación desde las primeras etapas.

La Junta de Castilla y León ha aprobado hoy en Consejo de Gobierno la concesión directa de subvenciones destinadas a garantizar la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) durante el curso 2026-2027. La medida supone una inversión de 60.488.986 euros y beneficiará a un total de 440 centros de la Comunidad.

Estas ayudas permiten financiar los gastos derivados de la escolarización del alumnado del primer ciclo de Educación Infantil y consolidar una oferta educativa gratuita y de calidad para las familias de Castilla y León.

La inversión, de cerca de 60,5 millones de euros, se ajusta a los módulos económicos aplicables a los centros sostenidos con fondos públicos y garantiza el cumplimiento de las ratios, los requisitos pedagógicos y los estándares de calidad establecidos.

Con esta actuación, Castilla y León continúa consolidando la gratuidad completa del ciclo de 0 a 3 años, implantada progresivamente desde 2022, como una medida dirigida a favorecer la conciliación de las familias, la equidad y la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación desde las primeras etapas.

Esta inversión permite mantener una red amplia y estable de recursos educativos de proximidad, con especial importancia en el medio rural, y avanzar en una educación infantil temprana accesible y de calidad para todas las familias de Castilla y León.