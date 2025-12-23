Aprobados 8 millones para préstamos avalados y capital circulante a emprendedores, autónomos, pymes y midcaps

VALLADOLID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión directa de una subvención de 8 millones a la Sociedad de Garantía Recíproca (Iberaval) para proporcionar liquidez a emprendedores, autónomos, pymes y midcaps de Castilla y León e impulsar la actividad económica, especialmente en el mundo rural, a través del programa Icecyl Financia.

Este programa, impulsado por la Consejería de Economía y Hacienda a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), cuenta con Iberaval para el desarrollo de medidas con el objetivo de facilitar la financiación de las inversiones y de las necesidades de circulante de proyectos viables de emprendedores, autónomos, pymes y midcaps y favorecer también la financiación de proyectos en el mundo rural en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Con la aprobación de estos ocho millones se prevé la realización de formalización de 720 operaciones de préstamo por importe de 127 millones de euros. Icecyl Financia ha formalizado, en sus 25 años de existencia, más 18.500 operaciones por un importe superior a los 2.359 millones de euros, generando una inversión de 2.947 millones y la creación o mantenimiento de más de 256.000 puestos de trabajo