Aprobados seis millones a entidades para las familias vulnerables y protección de menores

VALLADOLID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado un total de seis subvenciones, por valor total de 6.112.736 euros, con el objetivo de apoyar a aquellas familias pertenecientes a los colectivos "más vulnerables y también a proteger a niños y adolescentes en procesos de separación de sus padres a través de la financiación de los Puntos de Encuentro Familiar".

Se trata de ayudas directas, concedidas por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en el contexto de la Red de Protección a las Familias Vulnerables de Castilla y León, detalla la Junta a través de un comunicado.

La primera de las subvenciones va dirigida a Cáritas autonómica, provinciales y locales y, de manera específica, a Cáritas Interparroquial de Béjar (Salamanca). En el primer caso, la Junta concede 2.403.011 euros para sufragar el mantenimiento de centros en los que se atiende a personas sin hogar o en exclusión social, así como para implementar programas destinados a la protección a la infancia y a la inclusión social.

En cuanto a la partida concedida a Cáritas Interparroquial de Béjar, un total de 115.104 euros, va dirigida a sufragar programas y actividades en el ámbito de la discapacidad e inclusión social, vinculados a la Red de protección y apoyo a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en la Comunidad.

La Asociación para la Protección del Menor -Aprome- gestiona los 16 Puntos de Encuentro Familiar de Castilla y León, a través de los cuales se garantiza el derecho fundamental de los menores a mantener contacto y relación con sus familiares durante procesos de separación complejos o problemáticos.

La Junta ha dado luz verde a una subvención directa de 2.220.833 euros para financiar los gastos de funcionamiento de estos espacios, ubicados en Aranda de Duero, Ávila, Burgos, Laguna de Duero, León, Medina del Campo, Miranda de Ebro, Palencia, Ponferrada, Salamanca, San Andrés del Rabanedo, Segovia, Soria, Zamora y Valladolid, donde hay dos. Durante el año 2025 -datos a 31 de octubre- se han atendido a 1.350 familias y 1.868 menores a través de un total de 114.324 intervenciones, añade la información.

La delegación autonómica de la entidad recibe una partida de 900.188 euros para llevar a cabo actuaciones en el ámbito de la inclusión social y en el sector de la protección a la infancia, detalla el comunicado.

En lo que respecta a la protección a la infancia, esta ayuda sufraga el 'Programa de atención a jóvenes infractores', mediante el cual en 2024 se han atendido 36 medidas judiciales y 56 administrativas.

BANCOS DE ALIMENTOS

La subvención de 303.600 euros que se concede a los bancos de alimentos va destinada a la realización de un programa destinado a la recuperación y redistribución de excedentes alimenticios a través de entidades de reparto, así como a sufragar los gastos de inversión precisos tanto para la conservación como para la propia distribución, con el objetivo de garantizar la cobertura de la necesidad más básica de subsistencia de las personas y familias más desfavorecidas.

Durante el pasado año, los distintos bancos de alimentos que integran la Federación han atendido a 59.760 personas en riesgo de exclusión social, los cuales no tienen garantizada la cobertura de sus necesidades básicas.

Por otra parte, la Junta ha resuelto conceder una subvención directa por valor de 170.000 euros a la Fundación Secretariado Gitano para financiar el programa 'Acceder', el cual se lleva a cabo en Burgos, Palencia, León, Salamanca, Valladolid y Zamora, mediante el cual se atendieron a 1.973 personas en 2024.

El objetivo de esta iniciativa es mejorar la inclusión sociolaboral de la comunidad gitana, puesto que el acceso al empleo es la mayor garantía de fomentar la igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadanía. Los participantes reciben formación en competencias básicas, transversales y profesionales, así como orientación laboral.