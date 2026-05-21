Aquavall repara la fuga provocada por las obras de la duplicación de la vía sin afección al suministro de agua

Inundación en el paso peatonal subterráneo entre las calles La Vía y Salud. - POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADOLID

VALLADOLID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Los técnicos de la empresa municipal de gestión del agua en Valladolid, Aquavall, han terminado ya la reparación de la fuga de agua provocada por las obras que lleva a cabo Adif para la duplicación de la vía del ferrocarril, que han provocado la inundación del paso peatonal subterráneo de Casasola, pero sin afectar al suministro de agua de los vecinos.

Según ha informado el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid, Alejandro García Pellitero, el reventón de la tubería provocado por las máquinas "no ha afectado a los vecinos" y no ha habido cortes de suministro en la zona.

"Simplemente ha supuesto esa inundación del paso peatonal que lleva cerrado varias semanas por dichas obras", ha precisado el edil del PP, y que comunica las calles La Vía, en la zona de Vadillos; y Salud, en Pajarillos.

Ahora, ha añadido, Adif continuará con las obras de duplicación de la vía del ferrocarril al norte de la estación Campo Grande y ha añadido que espera que "no genere problemas ni más roturas en las próximas semanas".