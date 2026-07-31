Aranda impulsa una recogida de firmas para mejorar las conexiones de autobús de la ciudad y la Ribera del Duero

BURGOS 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Aranda de Duero y la Asociación de Vecinos Allendeduero han puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para solicitar la mejora de las conexiones regionales y nacionales de autobús con parada en la localidad.

La iniciativa tiene como objetivo trasladar a las administraciones competentes la necesidad de revisar, recuperar y mejorar los servicios de transporte público por carretera que prestan servicio al municipio y a la comarca de la Ribera del Duero.

La propuesta busca dar respuesta a las necesidades de desplazamiento de estudiantes, trabajadores, personas mayores y ciudadanos en general por motivos laborales, sanitarios, educativos o familiares, detalla el Consitorio a través de un comunicado.

Las firmas se recogerán hasta finales de octubre en las distintas asociaciones vecinales y en varios puntos habilitados por el Consistorio, entre los que se encuentran la planta baja del edificio principal del Ayuntamiento, la Casa de Cultura, la Oficina de Turismo y el Punto de Información Turística Sonorama.

Tras la finalización de la campaña, la documentación recopilada junto con las adhesiones de entidades y colectivos será remitida a los órganos correspondientes para su valoración y tramitación.

Los promotores de la propuesta han realizado un llamamiento a la participación de asociaciones, organizaciones sociales, entidades culturales, clubes deportivos, comercios y empresas de la zona.

Dichos colectivos podrán sumarse a la petición figurando como entidades firmantes en el documento o colaborando en la recogida de apoyos en sus respectivas sedes o establecimientos.

Para canalizar estas adhesiones, la organización ha habilitado como vía de contacto la sede de la Asociación de Vecinos Allendeduero y la dirección electrónica asociacionava@outlook.com