Archivado el caso de la niña que denunció una agresión sexual en un motel de Cabezón bajo sumisión química

Archivo - AMP.- Las acusaciones califican de asesinato el apuñalamiento a un vecino de Viana por parte de la expareja de su novia - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid ha acordado el archivo del caso de una menor de 14 años que denunció a un varón de 38 años por llevarla la noche del 25 de mayo a un motel de Cabezón de Pisuerga donde, supuestamente bajo sumisión química, habría mantenido con ella relaciones sexuales no consentidas.

En su auto de archivo recogido por Europa Press, el juzgado no aprecia indicios de coacción en cuanto a la voluntad de acudir al lugar, tampoco ningún signo externo de forzamiento físico y, de otro lado, tampoco existen indicios sostenibles sobre que el denunciado conociera que la denunciante era menor, lo que ella misma admitió en su declaración, presentándose como persona independiente y de 21 años, al tiempo que recuerda que ella ha mentido sobre su edad tanto en el hospital como luego a la forense que la examinó.

Los hechos se iniciaron la noche del domingo 25 de mayo cuando la menor, de origen colombiano, quedó para cenar en una bodega restaurante de Cabezón con un varón al que había conocido previamente a través de Instagram y que la llevó en su vehículo, del que tan solo asegura recordar que era negro y bastante nuevo.

Tras la cena, los dos se trasladaron hasta la Plaza de Poniente en Valladolid, donde quedaron con una amiga del acusado. Los tres estuvieron juntos en un bar, donde realizaron distintas consumiciones alcoholices, en el caso de la menor vino frizzante, al igual que durante la cena, sin que en ningún caso hubiera tomado más de cuatro vinos.

Fue a partir de ese momento cuando la menor sugiere haber sido drogada puesto que asegura no recordar nada más de lo ocurrido a partir de entonces, ni siquiera el trayecto que en el mismo turismo efectuaron los tres hasta un motel de Cabezón de Pisuerga, algo que corroboró la propia madre de la niña ante la Guardia Civil ya que tiene instalado en el móvil de su hija una aplicación que le permite tenerla geolocalizada de forma permanente y que la sitúa esa madrugada, entre las 04.00 y las 07.00 horas, en las inmediaciones de la Autovía A-62, donde se encuentra el citado establecimiento hostelero.

SANGRE EN LA ORINA Y LA VULVA

Lo único que la menor asegura recordar es que sobre las 07.00 horas de despertó en la cama de una habitación acompañada del denunciado y una amiga de éste, estos dos últimos parcialmente desnudos y ella en ropa interior. Fue al levantarse para ir al baño cuando se percató de que tenía sangre en la orina y en su vulva, con lo que se asustó y se puso en contacto telefónico con un amigo, al que envió por Whatsapp su geolocalización y éste se trasladó hasta el motel para recogerla.

La niña relató entonces a su amigo que no recordaba nada, que sangraba por sus partes íntimas y que sospechaba haber sido drogada, aunque también negó horas más tarde en el Cuartel de Cabezón--previamente había sido trasladada en ambulancia al Hospital Río Hortega de Valladolid--haber sido agredida sexualmente por alguna de las personas que se encontraban con ella en la habitación.

Ante los hechos relatados, el denunciado fue detenido sobre las 09.00 horas de ese día y trasladado hasta la Comandancia de Valladolid, en la Avenida de Soria, donde permaneció hasta el día siguiente cuando fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de la capital.

En su declaración, tras la que el varón ha quedado en libertad, el denunciado, representado por el letrado Fernando Capellán, del despacho Tresierra y Asociados, aseguró haber mantenido relaciones sexuales consentidas con la denunciante y sostuvo que en todo momento creyó que la persona con la que tuvo sexo era mayor de edad, de entre 21 y 22 años.

También mantuvo el denunciado que en la habitación solo se encontraban él y la denunciante, algo que confirmó el propio gerente del motel a preguntas de los agentes de la Guardia Civil que se desplazaron hasta el local y a los que explicó que la niña había estado únicamente con el investigado. Recordó el hostelero que les había registrado la madrugada de autos, sobre las 04.30 horas, y que la chica, que parecía ebria, carecía de documentación y tuvo que rellenar una ficha de forma manual.