El Archivo General de Simancas acoge el lunes una jornada hispano-irlandesa en torno al capitán Francisco de Cuéllar

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VALLADOLID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Archivo General de Simancas acoge el lunes, 25 de mayo, la jornada de divulgación hispano-irlandesa 'Francisco de Cuéllar: naufragios, periplos y archivos', un encuentro que pondrá en valor la documentación sobre naufragios y de relaciones entre España e Irlanda desde el siglo XVI que custodia el archivo estatal, y que tendrá lugar el próximo 25 de mayo.

Esta actividad, con entrada libre hasta completar aforo, propone un recorrido singular por la memoria histórica compartida entre España e Irlanda a través de la figura del capitán Francisco de Cuéllar y su extraordinario testimonio, han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Cultura, titular del Archivo.

En este marco se presentará 'La carta del capitán Cuéllar', editada por primera vez en España por el Ministerio de Cultura. Esta publicación bilingüe, en español e inglés, narra en primera persona un testimonio documental único como es la aventura de un superviviente del naufragio de la Gran Armada de 1588, también conocida como la Armada Invencible.

Para la ocasión, el Archivo General de Simancas ha diseñado una exposición documental en la que se muestran memoriales originales del propio Francisco de Cuéllar, mapas de puertos irlandeses, el testamento de Hugh O'Donnell, una relación de navíos de la Gran Armada perdidos en las costas de Irlanda, planos de cañones y otros documentos relativos a naufragios.

Esta iniciativa parte de la colaboración entre la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, el National Monuments Service, su homólogo en materia de patrimonio cultural en Irlanda, y la Real Academia de la Historia.

Se trata de una edición especial con una caja que incluye distintos elementos en su interior como la transcripción de la carta que el capitán Cuéllar escribió tras sobrevivir al naufragio de su nave 'La Lavia' en la bahía de Streedagh, en la costa noroccidental de Irlanda, el 20 de septiembre de 1588. En ella narra en primera persona su recorrido por este territorio hasta lograr embarcarse y alcanzar Flandes.

Además, contiene una copia de la carta que conserva la Real Academia de la Historia y una publicación académica divulgativa con varios artículos sobre el personaje, la investigación arqueológica y la gestión del legado cultural de la Gran Armada.

Esta edición se hace en el marco de los trabajos de investigación, conservación y difusión de los pecios de la Gran Armada de 1588. Además, estrecha el vínculo histórico entre España e Irlanda en relación con el patrimonio cultural subacuático derivado de la tragedia de los naufragios de la Armada española en las costas irlandesas. La publicación está disponible en librerías y a través de la página web del Ministerio de Cultura.

FUENTE DE DOCUMENTACIÓN

El Archivo General de Simancas fue creado en el siglo XVI para guardar los documentos de los órganos de gobierno de la monarquía hispánica, desde el reinado de los Reyes Católicos hasta la caída del Antiguo Régimen a principios del siglo XIX.

Gracias a esa labor, en la actualidad el Archivo General de Simancas se ha convertido en una rica fuente de documentación de las relaciones entre España e Irlanda, especialmente intensas a partir del reinado de Isabel I de Inglaterra, en el siglo XVI.

Entre los documentos custodiados se encuentran los referentes a la figura del capitán Francisco de Cuéllar, superviviente del mortal naufragio de la Gran Armada en las costas irlandesas. Un suceso que aún recuerdan los habitantes de la zona, sin cuya hospitalidad en ese momento no hubieran sobrevivido los marinos derrotados.

Por otra parte, Simancas fue el lugar de la muerte de Hugh O'Donell, príncipe de Tyrconnell, noble que encabezó la rebelión contra el gobierno inglés y que tras la derrota de sus tropas se refugió en España con el fin de solicitar socorro. En su viaje a Valladolid para entrevistarse con Felipe III, le sorprendió la muerte en el castillo de Simancas y fue sepultado con todos los honores en el desaparecido convento de San Francisco de Valladolid.

Estos dos sucesos son un ejemplo de los acontecimientos de los que Simancas ha sido testigo y cuya memoria custodia y que dan muestra de las relaciones históricas entre España e Irlanda.