El Archivo Histórico Municipal de León invita a descubrir los antiguos palacios reales durante el mes de mayo

Cartel del taller didáctico que llevará a cabo el Archivo Histórico Municipal de León sobre los antiguos palacios reales durante el mes de mayo. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León invita a descubrir los antiguos palacios reales de la ciudad mediante el taller didáctico que llevará a cabo el Archivo Histórico Municipal durante el próximo mes de mayo 'Lo que el tiempo se llevó: Los Palacios Reales de León'.

Esta propuesta cultural busca acercar la rica herencia histórica y documental de la ciudad a todos los ciudadanos interesados en su pasado y se impartirá los días 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de mayo a partir de las 18.00 horas en la sede del Archivo Histórico Municipal de León, situada en el Centro de Interpretación del León Romano.

La actividad es gratuita, pero es necesaria inscripción previa a través del enlace https://forms.gle/9Muk1rmdJrjxkP5D9.