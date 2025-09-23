Arde la primera planta de un edificio deshabitado de Ponferrada (León)

Imagen de la vivienda en la que se produjo el incendio, en Ponferrada (León). - AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

PONFERRADA (LEÓN), 23 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Ponferrada (León) tuvo que intervenir a última hora de la tarde de ayer en un incendio localizado en un edificio en el barrio de San Andrés aparentemente deshabitado y que, al parecer, era utilizado para pernoctar, cuyo origen parece ser eléctrico.

A las 20.40 horas de la tarde de ayer una dotación de Bomberos se desplazó con una autobomba y un camión autoescala al lugar del incendio, ubicado en una vivienda situada en la esquina entre el Camino Bajo de San Andrés con la calle Puebla de Sanabria.

El fuego se situaba en un edificio aparentemente deshabitado y con las ventanas tapiadas, que, al parecer, es utilizado para pernoctar, según han informado fuentes del Ayuntamiento de Ponferrada.

El incendio sólo afectó a un piso situado en la primera planta, ya que el personal de extinción logró cortar rápidamente su propagación vertical.

Las tareas de extinción se prolongan hasta las 22.30 horas, al ser necesario rastrear todo el edificio en busca de posibles víctimas, sin encontrar a nadie en el interior.

Según las mismas fuentes, aparentemente el origen del incendio es eléctrico, debido a las deficiencias existentes en la instalación.