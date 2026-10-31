Arden varios contenedores de basura durante la noche en distintos puntos de Burgos sin causar heridos

BURGOS, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido durante la noche varias llamadas por incendios de contenedores de basura registrados en distintos puntos de la ciudad de Burgos, que se han saldado sin heridos.

El primero de los avisos se ha recibido a las 23.30 horas desde el pasaje Isaac Albéniz. Posteriormente, a las 00.26 horas, se ha alertado de otro fuego en la calle Duque de Frías, número 2.

El último aviso ha llegado a las 01.03 horas desde la calle Hermanas Mirabal, número 34.

En todos los casos, el 112 ha avisado a los Bomberos y a la Policía Local de Burgos para intervenir en los incendios.

No se ha informado de personas heridas como consecuencia de estos sucesos.