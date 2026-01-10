Arden varios vehículos en un incendio en un garaje en Medina del Campo

VALLADOLID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Varios vahículos han ardido en un invencio que se ha registrado en un garaje comunitario de un bloque de viviendas de la localidad vallisoletana de Medina del Campo, si bien el suceso se ha saldado sin heridos, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar sobre las 03.56 horas de este sábado, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de la presencia de humareda en un bloque de viviendas.

El 112 ha trasladado el aviso a la Policía Local, a los Bomberos de la Diputación y al Cuerpo Nacional de Policía.

De acuerdo con la información remitida por los bomberos, han ardido tres o cuatro vehículos y se ha desalojado momentáneamente el bloque de viviendas por precaución --unos 20 vecinos-- mientras se trabajaba en la extinción del incendio, quienes regresaron más tarde a sus hogares.