Argüello pide a los fieles "alzar la mirada" ante la visita del Papa León XIV para renovar la "comunión misionera"

El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, en su Carta Pastoral de la segunda quincena de mayo - ARZOBISPADO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha llamado a "alzar la mirada" ante la próxima visita apostólica del Papa León XIV a España y ha animado a los fieles a preparar "el corazón" en un ejercicio que "ayude a esta conciencia de pueblo peregrino que es la Iglesia".

"En estas semanas que faltan hasta la llegada del Papa León en viaje apostólico, estamos llamados a vivir un singular adviento, una preparación del corazón para acoger al que viene en el nombre del Señor", ha reflexionado el prelado vallisoletano en su Carta Pastoral correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo.

Precisamente, Argüello ha explicado que el Pontífice va a estar en estadios, en lugares que se utilizan otras veces para actividades deportivas, eventos culturales, conciertos musicales, de forma que llamará de una manera implícita a esta presencia de la Iglesia en todos los ámbitos de la vida social.

El Papa también va a "hacerse signo del amor de Jesucristo, de la actividad caritativa de la Iglesia" al visitar diversos lugares donde la comunidad cristiana, a través de Cáritas u otras organizaciones, está tratando de aliviar el sufrimiento de algunos, entre tantos que sufren, y de anunciar "desde el testimonio, desde la cercanía, también desde la Palabra, el amor misericordioso que brota del corazón de Cristo".

El Papa va a visitar unos lugares concretos, cinco diócesis en España, pero desde ahí "visitará a todos", ha expresado el arzobispo de Valladolid, por lo que la mayoría no podrá estar presentes en los lugares en donde el Papa va a estar, va a hablar, celebrar y actuar, pero todos "podrán experimentar la comunión con el Papa León, la comunión de la Iglesia".

A este respecto, ha señalado que en estas semanas que quedan hasta la visita hay que poner en práctica el lema de esta visita, 'Alzad la mirada'. "Alzad es una invitación dirigida a todos para que, como pueblo, incluso para poder ser pueblo, el ejercicio de alzar la mirada nos ayude a esta conciencia de pueblo peregrino que es la Iglesia", ha apostillado.

"Alzad la mirada hacia la anchura de nuestro ser Iglesia y pidámosle al Señor que nos conceda una catolicidad del corazón para acogernos unos a otros y para hacer de las diferencias vocacionales una fecundidad en la comunión para la misión", ha añadido en su Carta Pastoral, en la que también ha aseverado que en las diversidades carismáticas o de sensibilidades eclesiales, la "oportunidad para caer en la cuenta de que ninguno aisladamente somos la Iglesia, que lo somos cuando vivimos en comunión y cuando esta comunión está presidida por Pedro, por un sucesor de los Apóstoles unido a Pedro".

Por último, ha manifestado su deseo de que esta visita apostólica, este viaje que el sucesor de Pedro va a realizar a España, sea una ocasión para ser "confirmados en la fe, la esperanza y la caridad, y para crecer en la confianza mutua que ayude a formar equipos de trabajo, comunión entre las iglesias para responder al desafío evangelizador de esta hora".