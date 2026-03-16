Argüello pide "por las vocaciones" y propone que los niños y jóvenes le pregunten "al Señor qué quiere que hagan"

Archivo - El presidente de la Confederación Episcopal Española, Luis Argüello, ofrece una rueda de prensa . Archivo - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha pedido por las vocaciones ante la celebración el próximo día 22 de marzo del Día del Seminario al tiempo que ha asegurado que el Señor pide orar para que " haya más operarios, más trabajadores para su mies".

Así lo ha asegurado el prelado vallisoletano en la carta pastoral de la segunda quincena del mes de marzo que lleva por título 'Qué importante es que el pueblo de Dios desee sacerdotes' y ha reconocido que a veces "aparecen debates perplejos" en los que se plantea que si no hay sacerdotes los laicos tendrán que hacer las cosas y "si ya hay laicos que hacen las cosas ¿para qué los sacerdotes?".

Sobre ello reflexiona Argüello en su carta pastoral que lo que hay que hacer es plantearse la vida "como vocación y no pensar que lo que realizan los laicos es una tarea de suplencia o sustitución", porque los laicos tienen su vocación propia, pero el ministro "ordenado" tiene también su misión propia: "hacer presente a Jesucristo, cabeza y siervo, esposo y sacerdote, que se entrega a su Iglesia".

Asimismo, el arzobispo de Valladolid ha apuntado que Dios pide orar para que haya "más operarios, más trabajadores para su mies" y orar por las vocaciones y ha explicado que esto supone expresar "un deseo un deseo vivo de lo que el ministro ordenado significa. Un deseo de la Palabra de Dios, de la Eucaristía, del Perdón, del acompañamiento que asegure la reconciliación y la comunión".

Pero en este día del Seminario, Luis Argüello ha planteado pedir de manera "especial por las vocaciones al ministerio" al tiempo que pide "hacer propuestas concretas a niños, adolescentes, jóvenes, mayores, para que se pongan ante el Señor y le digan: Señor, ¿qué quieres que haga?; para que estén dispuestos a dejar las redes en las que, incluso, puedan estar enredados, otras redes que son las de los trabajos, las de los estudios, las de los afectos y familias y decidan seguir al Señor, seguirle queriendo formar su corazón para vivir la caridad pastoral".

Asimismo, el arzobispo de Valladolid ha explicado que no se trata de que haya más sacerdotes para que los laicos tengan menos trabajo ya que unos y otros "tienen su lugar propio en la vida de la Iglesia, entorno a la Eucaristía".

"Y, si somos fieles cada uno a nuestra vocación, desearemos las demás vocaciones porque son recíprocas entre sí. No hay pastor sin pueblo, no hay cabeza sin cuerpo, no hay esposo sin esposa. Las vocaciones se necesitan las unas a las otras para expresar juntos que somos el pueblo de Dios", ha enfatizado Luis Argüello, quien ha tenido palabras de agradecimiento para los sacerdotes de la Archidiócesis de Valladolid y para los seminaristas.