Un arlequín con el Sol y la Luna, sobre el Acueducto, cartel del Carnaval de Segovia 2026

El alcalde Mazarías (izda); los pregoneros, hermanos Santana, y el concejal de Cultura, con el cartel Carnaval 2026. - AYUNT. DE SEGOVIA

SEGOVIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La imagen de un arlequín, portando sendas máscaras del Sol y la Luna, sentado sobre el Acueducto, es la imagen del cartel de Carnaval de Segovia 2026, que ha sido realizado por el ilustrador guipuzcoano Iban Barrenetxea, artista con obras de cartelería e ilustración literaria de amplio palmarés en España.

El cartel ha sido presentado junto al programa de actos del Carnaval por el alcalde de Segovia, José Mazarías, y el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, a quienes han acompañado los pregoneros de esta edición, los conocidos 'Hermanos Santana' (José y Quique), gestores del Bar Santana, que durante años ha desarrollado numerosas actividades cultureales en el establecimiento y es referencia como galería artística y sede de concieertos de artistas primerizos de Segovia.

En la presentación, el concejal Monroy ha destacado la "fluida colaboración" entre el área de Cultura y las comparsas segovianas, y ha agradecido la implicación de Vacceos, Semifusa, Semaforitos, Villalpando Campando, Fundación Personas y La Carraca. Monroy ha subrayado que el Carnaval "tiene su verdadero escenario en la calle" y constituye "una exhibición de libertad creativa", tanto en los disfraces como en las coplas, la música y la manera de romper con la rutina cotidiana.

El programa 2026 incorpora novedades propuestas por las comparsas para mejorar la fiesta y fomentar una mayor participación, para consolidar "un Carnaval de todos y para todos", según ha añadido el concejal.

El Carnaval se inicia el sábado 14 de febrero con el desfile inaugural de las comparsas oficiales, al que seguirá el concurso de Majo y Maja del Carnaval 2026 y el primer baile de Carnaval, en la plaza Mayor.

El domingo 15 tendrá lugar el pregón a cargo de los hermanos Quique y José Santana. Seguirán las coplas tradicionales y la elección del Príncipe y la Princesa del Carnaval. A las 14.30 horas se celebrará la macarronada carnavalera, elaborada por la Asociación de Cocineros Segovianos en colaboración con la Asociación Segovia Sin Gluten. Las raciones tendrán un precio de dos euros y la recaudación se destinará a la ONG Red Madre Segovia.

Los más pequeños serán protagonistas el lunes 16, con el concurso 'Dibuja tu Carnaval', el concurso de comparsas escolares y no escolares, y el desfile infantil desde el Azoguejo hasta la Plaza Mayor, donde habrá chocolatada y disco móvil.

El martes de Carnaval comenzará con el concurso infantil de disfraces en el Centro Cultural San José y un taller de máscaras en la Casa de la Lectura. Ese mismo día, a las 20.00 horas, se celebrará el Gran Desfile de Carnaval desde San Clemente, con el espectáculo 'Burlesque' de la compañía Cull de Sac y la participación de comparsas, charangas y grupos musicales.

El Entierro de la Sardina se celebrará el sábado 21 de febrero. La jornada incluirá un espectáculo de magia en la Casa de la Lectura y, por la tarde, el desfile de comparsas hasta la Plaza Mayor, donde tendrá lugar la quema de la sardina. Como novedad, se podrá disfrutar de una 'Danza del Fuego' a cargo de Cull de Sac, y de la recuperación del enfrentamiento entre Don Carnal y Doña Cuaresma, antes de un nuevo baile de Carnaval.

El domingo de Piñata pondrá el broche final al Carnaval 2026 con la final del concurso de coplas, la entrega de premios y un vermut de Carnaval.