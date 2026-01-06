Armisén destaca el 2025 como un año "transformador" para Palencia tras la buena gestión y ejecución de fondos europeos

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, posa para las cámaras de Europa Press, a 19 de diciembre de 2025, en Palencia, Castilla y León (España). - Isa Saiz - Europa Press

PALENCIA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha calificado el 2025 como un año "transformador" para la provincia por la "buena gestión" económica, centrada en las personas y en los nuevos retos, y tras la consecución y ejecución de fondos europeos.

En una entrevista concedida a Europa Press, la presidenta provincial ha explicado que su trabajo se ha centrado en un "triple esfuerzo" con el objetivo de mantener los servicios básicos que se prestan a los ayuntamientos y a las personas; acometer nuevos proyectos para obtener nuevas oportunidades de financiación y ejecutar los fondos de los que ha sido beneficiaria la institución provincial.

En este sentido, Armisén ha recordado que la Diputación Provincial ha abordado en 2025 una actividad "intensísima" en la que se han superado las 400 mesas de contratación, además de preparar los nuevos proyectos para la consecución de fondos "todos en concurrencia competitiva nacional".

La presidenta ha detallado las iniciativas que son el resultado de unos fondos "transformadores" porque han permitido ejecutar cuatro importantes Planes de Sostenibilidad Turística, que ya están ejecutados entre el 80 y 90 por ciento, a cargo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, dentro del Instrumento Europeo de Recuperación 'NexGeneratión EU'.

Por su parte, en el marco del Plan de la Montaña Palentina, dotado con cuatro millones de euros, ha destacado algunos elementos como el carril bici entre Aguilar y su Pantano; la nueva iluminación y acondicionamiento de la Cueva de los Franceses o los trazados ciclistas para toda la familia, realizados en colaboración con el Club Ciclista Tamaria, de Velilla.

En lo que respecta al Plan de Sostenibilidad del Camino de Santiago, con dos millones de euros, ha incidido en el el proyecto 'Los Faros del Camino', con los monumentos iluminados y una nueva web de Astroturismo Palencia, que han descubierto una nueva visión del Camino de Santiago, que no deja de ser el camino de la Vía Láctea.

El Plan de Sostenibilidad del Cerrato, con dos millones de euros, ha mejorado los barrios de bodegas de los municipios del Cerrato y ha previsto el acondicionamiento de las ruinas de la iglesia de Santa Eulalia, en Palenzuela, donde se ha proyectado un mercado de productos de huerta que se ejecutará el próximo año.

A ello se une el Congreso del Cerrato que se ha celebrado hace unas pocas semanas y que ha reunido a expertos de varios países para hablar de bodegas tradicionales y enoturismo.

Finalmente, el Plan de Sostenibilidad del Canal de Castilla, dotado dos millones de euros, se está ejecutado en conjunto con las diputaciones de Burgos y Valladolid, pero presidido y gestionado por la Diputación de Palencia.

OTROS PROYECTOS

Entre las actuaciones de Pasarelas de los caminos de sirga, recuperación de los puentes como el de Becerril, Villaumbrales o el de Valdemudo, primer puente del canal.

Junto a los Planes de Sostenibilidad Turística, la presidenta ha recordado otros dos proyectos "muy importantes" para la provincia este año.

Se trata de las obras en la Villa Romana de la Tejada, que ya han comenzado y que costarán casi cinco millones de euros, y también los trabajos de acondicionamiento del Castillo de Monzón.

"Es muy importante la colaboración entre administraciones para este tipo de proyectos", ha apuntado Armisén, al referirse a las ayudas recibidas por el Estado y la colaboración de Junta, de donde ha llegado recientemente una ayuda de 700.000 euros para ambos proyectos.

Al hablar de grandes proyectos, Armisén ha hecho hincapié en la importancia del trabajo conjunto. "Hay que planificar, ser previsor para cumplir los legales. Hay que ser constante, planificar, tener ilusión y colaborar", ha apuntado antes de agradecer el trabajo que desempeñan los funcionarios de la institución y su equipo de gobierno.

En este sentido, ha explicado que los proyectos se realizan directamente por los funcionarios de Diputación. Incluso grandes obras, como la de la Villa Romana de la Tejada, es un proyecto propio, como los tres nuevos parques de bomberos también son proyectos de los arquitectos de la casa.

Además, ha señalado que la gestión de todos los fondos europeos se hace, mayoritariamente, con los trabajadores de la Diputación, motivo por el que ha subrayado la importancia de trabajar en equipo.

"La dirección política no puede llevar a cabo los proyectos si no trabaja codo con codo con los funcionarios, respetando su tarea y colaborando estrechamente", ha incidido, al tiempo que ha apuntado que hace diez años no había fondos europeos, así que es un trabajo que se acomete con "mucha ilusión".

En lo relativo a la planificación, la presidenta de la Diputación Provincial también ha destacado el Plan + 10 que supone "gestionar bien el presupuesto y que después permitirá, incluso, invertir los ahorros".

Este plan ha supuesto diez millones extra del presupuesto para el 2025, que se ha dedicado a mejorar infraestructuras de carreteras, instalaciones deportivas, parques infantiles y para dar respuesta a las nuevas demandas, como es la vivienda.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

La prevención y la extinción de incendios es otra de las áreas de trabajo que la Diputación Provincial ha potenciado desde hace años, ha sostenido, un punto en el que se ha referido a la existencia de parques municipales en muchos municipios, con los que se colaboran a través de la sufragación de su coste.

También ha destacado el gran impulso al servicio de prevención y extinción de incendios y ya están en funcionamiento, desde el 1 de noviembre, los nuevos parques de Aguilar de Campoo y Saldaña, con 13 bomberos profesionales incorporados a la plantilla y ya están convocadas 22 plazas más.

A este respecto, Armisén ha adelantado que en enero se presentará el tercer parque provincial de bombero en el polígono de Venta de Baños. "No ha podido ser el convenio con la capital, para que el parque se ubicara aquí, pero ya estamos trabajando en él", ha puntualizado.

Además de la renovación de los CEAS de Saldaña y Paredes de Nava, prevista para este año, entre sus cometidos destaca la ayuda a domicilio, que supone el mayor contrato de la Diputación, con 15 millones de euros.

Entre otras cuestiones también ha destacado el servicio de ayuda a domicilio que da empleo a 441 auxiliares, la mayoría mujeres, que prestan su trabajo en el medio rural e incorpora prestaciones para los usuarios, como es la podología, la peluquería el acompañamiento a hacer gestiones, la posibilidad de una estancia residencial postquirúrgica

Entre ellas, la presidenta ha hecho referencia a un programa novedoso que nació en Palencia, en colaboración con el colegio de farmacéuticos, y que se ha extendido a otras provincias.

Se trata de la unidosis para las personas que viven solas y que pueden recoger en la farmacia su medicación preparada, lo que garantiza mejor seguimiento de los tratamientos. Este programa conlleva un compromiso económico de 100.000 euros al año.