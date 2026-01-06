Armisén subraya que 2026 será el año de la innovación, la consolidación de proyectos y el apoyo a los emprendedores

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, posa para las cámaras de Europa Press, a 19 de diciembre de 2025, en Palencia, Castilla y León (España) - Isa Saiz - Europa Press

PALENCIA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha subrayado que la institución provincial afronta el 2026 con el reto de poner en marcha nuevos proyectos, pero también con el objetivo de consolidar los que han salido adelante durante el último año y apoyar a los emprendedores.

En una entrevista concedida a Europa Press, la presidenta provincial ha destacado, entre todos los proyectos previstos que arranquen este año, la creación de un Centro de Innovación Tecnológica, la ampliación del servicio Dipucar, las obras en el Castillo de Monzón y la villa romana de la Olmeda y el Plan de Actuación Integrada en la comarca de Aguilar.

En lo que respecta al Centro de Innovación Territorial de Saldaña, "un elemento transformador vinculado al reto demográfico", se van a desarrollar proyectos innovadores.

La primera de estas iniciativas ha sido España Latente, en Guardo; una formación relacionada con el sector audiovisual y de creación de contenidos.

"Son sectores que se puede desarrollar en cualquier sitio y es importante que los jóvenes vean que hay oportunidades para poder quedarse en el pueblo, en el territorio", ha expresado Armisén.

Dentro de las novedades de la institución para el 2026, la presidenta también ha resaltado la ampliación del servicio de Dipucar, un programa piloto que se ha puesto en marcha este año en Baltanás, Cervera y Saldaña en colaboración con los taxistas locales.

Se puede solicitar a través de una llamada telefónica y todos los viajes tienen un coste fijo de cuatro euros, ha precisado Armisén, al tiempo que ha destacado que ha tenido "bastante éxito" estos meses y el objetivo para el 2026 es analizar los datos y avanzar con esta plataforma de transporte de proximidad en otras zonas de la provincia".

OTRAS INICIATIVAS

Por otra parte, están previstas las obras de acondicionamiento de villa romana de La Tejada y del Castillo de Monzón también ocupan un espacio en la lista de grandes proyectos que la Diputación pretende desarrollar a lo largo del 2026.

A este respecto, ha recordado que la Junta aprobado hace unos días una subvención de 700.000 para ambos proyectos, que se suma a los tres millones de euros de fondos NextGeneration para la villa romana y 1,32 millones procedentes del dos por ciento Cultural para el Castillo de Monzón y Ángeles Armisén ha priorizado ambas actuaciones entre las que tiene previsto acometer.

En este sentido, la presidenta también se ha referido al 2026 como el año del PAI, Proyectos de Actuación Integrada. "Hemos presentado un proyecto para impulsar la vivienda y los servicios en Aguilar de Campoo, que también va a beneficiar a Herrera de Pisuerga, Alar del Rey y a Barruelo de Santullán con actuaciones en todos estos municipios, en torno a cinco millones", ha explicado.

GRANDES PROYECTOS

Entre los grandes proyectos acometidos en 2025, ocupan un espacio destacado los cuatro Planes de Sostenibilidad Turística: Montaña Palentina, Camino de Santiago, Cerrato y Canal de Castilla.

La presidenta de la Diputación se ha mostrado orgullosa del potencial turístico y los recursos de la provincia, que se gestionan desde la institución provincial, y ha adelantado las líneas de trabajo para continuar con su consolidación a lo largo del 2026.

Armisén se ha referido a los muchos centros y muchos recursos que gestionar. "El buque insignia que es La Olmeda, pero ahora vamos a tener a su hermana gemela, La Tejada o el museo territorial Campos del Renacimiento".

También se ha referido a la reapertura de la Cueva de los Franceses en verano, "tras el magnífico proyecto de iluminación y protección ambiental que se ha desarrollado, del que estamos muy orgullosos y que nos puede permitir tener un centro de científico de investigación dentro de la propia cueva".

El siguiente reto es potenciar la actividad privada en torno al sector, tal y como ha adelantado la presidenta, que ha recordado las ayudas al sector empresarial por parte de la Institución Provincial en torno a los dos millones de euros, "para animar a todo aquel que se quiera quedar en Palencia que piense en una idea vinculada al turismo, una iniciativa, que la Diputación está para apoyarla".

En la misma línea, Armisén ha incidido en la importancia de lanzar con calidad la gestión de todos estos nuevos recursos, darlos a conocer y afianzarlos.

"Todo el trabajo que hemos hecho desde los Planes de Sostenibilidad Turística tiene que ser la palanca para potenciar al sector, porque no es solo que vengan, sino que les tenemos que atender con lo mejor: los mejores profesionales y porque tenemos la mejor gastronomía, la mejor naturaleza, el mejor patrimonio", ha apostillado..

Por último, la presidenta provincial ha pedido para el nuevo año ilusión a los palentinos, que son "muy importantes". "Tenemos historia, patrimonio, naturaleza y muchos palentinos que han hecho historia. Debemos conocer todo ello y sentirnos orgullosos", ha concluido.