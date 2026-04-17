Armisén destaca la capacidad de "reinventarse" de la Montaña Palentina tras el cierre de las explotaciones mineras

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, en la jornada de inauguración de la capitalidad de Es Montañas en Velilla - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha destacado la capacidad de "adaptarse y reinventarse" de la Montaña Palentina después del fin de las explotaciones mineras de carbón que durante décadas fueron el motor económico de la comarca.

Armisén ha participado en la inauguración de la jornada de capitalidad de Es Montañas 'El resurgir de los pueblos después del carbón' en Velilla del Río Carrión, la localidad que ostenta la capitalidad este 2026, donde ha destacado que la Montaña Palentina después del carbón "no es un espacio vacío ni un territorio que espera".

"Es un lugar con historia, con identidad, con personas profundamente comprometidas con su tierra, y con un potencial enorme que todavía estamos aprendiendo a poner en valor", ha expresado la presidenta provincial.

Durante su intervención, ha hecho énfasis en la capacidad de adaptación del territorio al asegurar que durante décadas, la minería fue motor económico, identidad y forma de vida, y aunque su pérdida dejó una "herida real" también "abrió la oportunidad de reinventarse con inteligencia, con valentía y sin perder su esencia".

CONSTRUIR FUTURO

Acto seguido ha repasado la importancia de los recursos naturales, el patrimonio cultural y paisajístico, la calidad de vida y las personas que habitan la comarca, "personas que no se resignan y apuestan por quedarse, por emprender, por construir futuro desde sus pueblos" y ha puesto como ejemplo a la Fundación AMGu de Guardo.

Para Armisén la clave de la reinvención está en la diversificación y en este punto se ha referido al turismo sostenible, las energías renovables, los productos de calidad, la artesanía de proximidad y el sector primario y ganadero como "pilares fundamentales para una economía de montaña resiliente y con carácter propio".

La presienta de la institución provincial ha recordado el Plan de Sostenibilidad Turística de la Montaña Palentina puesto en marcha por la Diputación y dotado con cuatro millones de fondos europeos; la convocatoria de ayudas a empresas y autónomos, con más de 655.000 euros, la mayoría de los sectores servicio y turismo.

También ha subrayado la importancia de la vivienda para fijar población y ha destacado el Plan de Actuación Integrado del área de Aguilar, un proyecto con una inversión de diez millones y el programa HabitaLO Rural, con una inversión acumulada de tres millones de euros viviendas en alquiler.

Además se ha referido al programa arraigo que ha establecido a 128 familias en la provincia y las líneas de transporte para mejorar la movilidad.

Para finalizar, Armisén se ha referido a la Constitución explicando cómo reconoce la singularidad de los territorios de montaña y establece explícitamente un tratamiento especial para estas zonas, y ha pedido que ese mandato constitucional se active con políticas reales y actualizadas. "No pedimos privilegios. Pedimos justicia territorial", ha dicho.