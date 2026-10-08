Armisén destaca el pensamiento del catedrático Alejandro Nieto y su huella en la historia del derecho administivo

Acto de entrega del primer premio 'Alejandro Nieto' - EUROPA PRESS

PALENCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha puesto en valor el pensamiento del prestigioso catedrático palentino Alejandro Nieto, quien ha "marcado la historia" del derecho administrativo, como una forma de acercar el derecho a los ciudadanos.

Lo ha hecho durante su discurso en el acto de entrega del primer Premio 'Alejandro Nieto' que se ha celebrado este jueves en el Centro Cultural Provincial de la capital palentina y que se ha otorgado al profesor e investigador Gabriel Ángel García Benito por un trabajo que indaga en la historia de la responsabilidad de la Administración en la Francia del siglo XIX.

El propósito del galardón es incentivar la investigación jurídica inédita y rendir homenaje a la memoria del célebre catedrático, poniendo de relieve su estrecha vinculación histórica con Palencia y la localidad de Tariego de Cerrato, tal y como ha recordado la presidenta de la Diputación en el acto de entrega en el que ha señalado también que se trata de un reconocimiento "de justicia, a una persona que ha marcado la historia del pensamiento y del derecho administrativo".

En su intervención, también ha agradecido el trabajo del "prestigioso jurado que ha ejercido como padrinos de lujo de este premio" y su exhaustivo trabajo examinando los once trabajos que han concurrido a esta edición "caracterizados por una sobresaliente calidad y rigor en el detalle de sus investigaciones", ha apuntado.

Finalmente, ha destacado que este galardón busca extender el reconocimiento de la ciencia jurídica más allá de los límites territoriales de la provincia.

"El Derecho Administrativo constituye la columna vertebral del municipalismo y de las entidades públicas, actuando como una herramienta democrática clave en el funcionamiento cotidiano de las poblaciones palentinas", ha concluido.

Por su parte, la catedrática derecho administrativo de la Universidad de León, Mercedes Fuertes, en nombre del jurado, ha recordado la figura de Alejando Nieto como "un sabio, un erudito, una persona muy valiente que estudiaba desde su pueblo, Tariego de Cerrato, y señalaba con el dedo la corrupción".

En este sentido, ha explicado que Nieto fue de las primeras personas que denunció la corrupción y el desgobierno y que siempre defendió que el derecho tenía que servir a los ciudadanos. "Fue un profeta del realismo jurídico", ha expresado.

El galardón, dotado con 4.000 euros, abre una convocatoria anual dedicada a los estudios de Derecho Administrativo y su historia y lleva el nombre de Alejandro Nieto García (1930-2023), jurista cuya trayectoria reunió investigación, docencia y ensayo y muy vinculado familiarmente al municipio palentino de Tariego de Cerrato, donde pasó largas temporadas.

El jurado ha otorgado el reconocimiento a García Benito por su trabajo 'De la irresponsabilidad de los funcionarios a la responsabilidad de la Administración: Justicia Administrativa versus ordinaria en el siglo XIX francés'.

Tal y como ha destacado el jurado, se trata de un trabajo muy riguroso que estudia la historia y que puede servir para "iluminar" el presente. La primera edición recibió once trabajos y su fallo se anunció el pasado 10 de septiembre.

SOBRE LA OBRA PREMIADA

La obra premiada, 'De la irresponsabilidad de los funcionarios a la responsabilidad de la Administración: Justicia Administrativa versus ordinaria en el siglo XIX francés', aborda la formación de la responsabilidad administrativa francesa a partir de las decisiones del Conseil d'État y de las interpretaciones de la doctrina jurídica.

El estudio revisa así una etapa decisiva en la construcción de las relaciones entre el poder público y los ciudadanos.

García Benito desarrolló esta investigación durante sus estancias académicas de 2023 y 2024 en el Institut d'Histoire du Droit de la Université Paris Cité y su trabajo se inscribe en una línea de estudio que mantiene desde 2022, centrada en la historia del Derecho Público y, de manera particular, en el Derecho Administrativo.

Nacido en Madrid en 1997, el investigador es doctorando de la Universidad Autónoma de Madrid, donde ejerció como profesor ayudante de Historia del Derecho y de las Instituciones hasta agosto de este año. Actualmente figura como profesor honorario de la UAM y profesor colaborador asociado de la Universidad Pontificia Comillas-ICADE, según la Sociedad Española de Historia del Derecho.

Con esta primera entrega, Palencia incorpora a su agenda cultural una cita dedicada a la investigación jurídica y a la memoria de uno de sus grandes autores que hunde sus raíces en la provincia.