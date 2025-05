Armisén pide al Gobierno que permita a los ayuntamientos gastar lo que han ahorrado

VALLADOLID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Ángeles Armisén, ha pedido este martes al Gobierno de la nación que publique el real decreto que comprometió y permita a los ayuntamientos gastar lo que han ahorrado con la buena gestión.

"No estamos pidiendo que nos den más dinero", ha aclarado Armisén que ha recordado que las entidades locales son las administraciones del país que tienen menor deuda y ha defendido que tienen fondos con los que pueden ayudar a minimizar el "impacto negativo" de los aranceles a las empresas.

Armisén ha acusado al Gobierno central de no adoptar las medidas legales necesarias para permitir a las entidades locales gastar unos ahorros que, a su juicio, se deberían destinar a algo más que a amortizar deudas.

"No estamos endeudados, tenemos recursos económicos y queremos ayudar y también queremos ayudar a minimizar ese impacto negativo de los aranceles en nuestras poblaciones", ha explicado la presidenta de la FRMP que ha lamentado que a mediados del mes de mayo las entidades locales no sepan aun a qué podrán destinar su superávit y sus remanentes "porque el Gobierno de España no ha tomado esas medidas".

La presidenta de la FRMP ha asegurado que los alcaldes de Castilla y León quieren prestar mejores servicios, ayudar a su tejido económico, comprometerse con sus ciudadanos y hacer mayores inversiones y ha insistido en que tienen la posibilidad de hacerlo.

"Sólo necesitamos que nos deje el Gobierno de España y que publique ese real decreto que se comprometieron y que actualicen las entregas a cuenta a las que se comprometió la vicepresidenta del Gobierno en la Comisión Nacional de Administración Local hace un año, en el mes de julio, y todavía no se ha hecho", ha añadido para insistir en la importancia de que la Administración local pueda disponer de sus fondos. "Llevamos muchos meses reclamándolo", ha sentenciado.

La presidenta de la FRMP ha realizado estas declaraciones con motivo de las Comisiones de Gobierno y de Economía de la FRMP en las que ha participado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, para explicar las actuaciones aplicadas por el Gobierno autonómico tras la aplicación de mediadas arancelarias anunciadas por EE.UU.

Fernández Carriedo ha recordado que Castilla y León es una Comunidad "claramente exportadora" y con un "elevado peso" del comercio internacional que, según ha defendido, tiene que seguir siendo el futuro fuente de creación de empleo y de riqueza, lo que ha llevado a tomar "medidas muy inmediatas" para hacer frente a los aranceles anunciados por Donald Trump, en la fase ahora de los 90 días de negociación entre la UE y EEUU.

"Todos tenemos cosas que aportar", ha aseverado Fernández Carriedo que ha apelado a la prudencia si bien ha defendido que ante la expectativa de las decisiones definitivas que se puedan tomar la Junta no va a estar parada ni quieta por lo que se ha comprometido a desarrollar todo lo comprometido y a seguir en contacto con todos los agentes que tienen cuestiones que aportar para ir preparando nuevas medidas.

El consejero ha asegurado también que Castilla y León no puede ni quiere renunciar a un mercado de 350 millones de consumidores y de alto poder adquisitivo en el que los productos de la Comunidad tienen peso o influencia, sin perjuicio, ha aclarado, de abrir nuevos mercados.

"Nosotros no queremos renunciar a tener presencia en el mercado de EEUU y, por lo tanto, hay que seguir allí trabajando y peleando para que nuestros productos tengan su cuota de mercado", ha defendido el titular de Economía y Hacienda.