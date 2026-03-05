Armisén reivindica el papel del deporte femenino en Palencia y llama a avanzar hacia una igualdad "real y efectiva"

PALENCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha reivindicado el papel de las mujeres en el ámbito deportivo y ha apostado por seguir avanzando hacia una igualdad "real y efectiva" entre hombres y mujeres durante un acto celebrado este jueves con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La dirigente provincial ha participado en la jornada titulada 'Mujer y Deporte. Cambiando las reglas', un encuentro organizado para reflexionar sobre los avances logrados y los retos pendientes en el deporte femenino en la provincia y en el que se ha rendido homenaje a varias referentes deportivas.

Durante su intervención, Armisén ha destacado que la conmemoración del 8 de marzo invita no solo a recordar el camino recorrido, sino también a reflexionar sobre el que aún queda por recorrer en materia de igualdad, un punto en el que ha subrayado la contribución de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad, desde el deporte hasta la cultura o la vida pública.

En este contexto, ha reconocido la trayectoria de varias deportistas y profesionales vinculadas al deporte que, según ha señalado, representan valores como el esfuerzo, la disciplina, el compañerismo o la superación, al tiempo que se convierten en referentes para niñas y jóvenes.

La presidenta de la Diputación ha defendido además que la igualdad no debe limitarse a una fecha concreta en el calendario, sino que constituye "un compromiso que debe impulsar los 365 días del año", por lo que ha reiterado la apuesta de la institución provincial por apoyar iniciativas culturales y educativas que visibilicen el talento femenino y refuercen la igualdad de oportunidades.

En este sentido, ha puesto como ejemplo el Certamen Provincial de Relatos 'Cristina Tejedor', que en su última edición ha recibido 114 trabajos y que, a su juicio, refleja una sociedad "viva, crítica y comprometida con el cambio".