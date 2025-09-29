Arranca la III Semana del Comercio de Salamanca con una carpa itinerante que recorrerá todos los barrios

El concejal de Comercio del Ayuntamiento de Salamanca, Pedro Martínez (centro), ha inaugurado la tercera edición de la Semana del Comercio. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Comercio del Ayuntamiento de Salamanca, Pedro Martínez, ha inaugurado este lunes la tercera edición de la Semana del Comercio con la finalidad de impulsar el comercio local por todos los barrios de la ciudad a partir del recorrido de una carpa itinerante.

Ésta es una iniciativa que se desarrolla en colaboración con la Junta de Castilla y León y con la que, hasta el próximo 4 de octubre, todos los usuarios del programa SAL de Compras podrán obtener diferentes obsequios por compras realizadas en los establecimientos adheridos a esta iniciativa municipal.

Una carpa itinerante recorrerá todos los barrios de la ciudad esta semana en la que los consumidores podrán recibir información sobre el programa SALdeCompras, la forma de participar y detalles sobre la nueva app, mientras también se informará a vecinos y comerciantes sobre las ventajas de comprar en el comercio de proximidad.

En este mismo espacio también se podrán canjear entradas para el concierto de Manuel Turizo (entrada doble por compras acumuladas de 250 euros o más en, al menos, dos comercios diferentes adheridos a SALdeCompras); el ballet 'El Lago de los Cisnes' y 'Luli Pampín' (entrada individual por compras acumuladas de 150 euros o más en, al menos, dos comercios diferentes adheridos a SALdeCompras).

Para obtener estas entradas, que están sujetas a disponibilidad de existencias, todas las compras tienen que realizarse durante la Semana del Comercio, tal y como ha señalado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Este lunes la carpa estará ubicada frente al CMI Victoria Adrados y en el parque Lunes de Aguas, mientras este martes, 30 de septiembre, se situará frente al Centro de Salud Garrido Norte (11 a 14 horas) y en la avenida de Federico Anaya (17 a 20 horas).

El miércoles 1 de octubre, estará ubicada en la puerta de acceso al Mercado de San Juan (11 a 14 horas) y en la Puerta de Zamora (17 a 20 horas), y ya el jueves 2 de octubre se podrá visitar frente al Centro de Salud Alfonso Sánchez Montero, en Pizarrales (11 a 14 horas) y en el parque Picasso (17 a 20 horas).

El viernes, 3 de octubre, se ubicará junto al monumento al Empresario (11 a 14 horas) y en el paseo de Carmelitas, junto a la iglesia de Santa María del Monte Carmelo (17 a 20 horas). Finalmente, el sábado, 4 de octubre, la carpa estará en la plaza de la Libertad, de 11 a 14 y de 17 a 20 horas.

El próximo jueves, 2 de octubre, el Teatro Liceo acogerá uno de los actos centrales de esta iniciativa que es la gala homenaje al comercio salmantino. Será a las 20.00 horas y la entrada será libre hasta completar el aforo.

En el transcurso de este evento, la Joyería Cordón, Cortinas Emilio Paradinas y Nicolás Benito recibirán el reconocimiento a la trayectoria profesional, mientras el galardón de relevo generacional recaerá en la Joyería Cid.

En la categoría de comercio joven recibirá el premio la Pastelería Berretes y el galardón al comercio más emblemático irá a parar a la Confitería La Industrial.

Finalmente, la Frutería Víctor y Elena será premiada en la categoría de mercados municipales y Frutas Castilla recibirá el galardón al comercio más participativo en SALdeCompras.

Además del reconocimiento a estos nueve establecimientos, la gala también contará con actuaciones musicales y de baile, entre ellas la actuación en directo del salmantino Juana, acompañado por baile contemporáneo.

Por último, el sábado, 4 de octubre, en la plaza de la Libertad tendrá lugar la actividad 'Vive el Comercio Local con SALdeCompras', donde todos los salmantinos podrán disfrutar de los productos y servicios que ofrece el comercio local de proximidad en una demostración en la que participarán los comerciantes de Salamanca.