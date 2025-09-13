Arrancan las XII Jornadas Medievales de El Tiemblo (Ávila) con talleres, ambientación de época y diversos espectáculos

ÁVILA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las XII Jornadas Medievales de El Tiemblo (Ávila) han comenzado este fin de semana y llenarán las calles de talleres, ambientación de época y diversos espectáculos hasta el próximo domingo, en el que también se conmemorará el Tratado de los Toros de Guisando con la participación de alumnos y profesores del IES Claudio Sánchez Albornoz.

El alcalde de El Tiemblo, Arturo Varas, ha asegurado que es un "orgullo" que se celebrara un acontecimiento tan importante como el Tratado de los Toros de Guisando en el término municipal y ha recordado que este hecho tuvo lugar en septiembre de 1468 entre el entonces rey, Enrique IV, y su hermanastra Isabel, y por el cual Isabel fue nombrada princesa de Asturias y fue, posteriormente reina de Castilla.

Precisamente, ha subrayado que este tratado "cambió el curso de los acontecimientos en España", al tiempo que ha destacado la importancia de que tanto los tembleños como los vecinos del Valle del Alberche, y todos los abulenses, "conozcan sus raíces desde edades tempranas".

Por este motivo, un año más, un grupo de alumnos del Instituto de Educación Secundaria Claudio Sánchez Albornoz, dirigidos por la profesora Beatriz Moraga, llevarán a escena este hecho histórico en el recinto de los Toros de Guisando.

Para facilitar la movilidad de las personas interesadas en asistir al evento, el Ayuntamiento de El Tiemblo pone a disposición de los usuarios un servicio de autobús gratuito que estará disponible desde las 9.30 horas y hasta las 15.30 (de regreso a El Tiemblo), de manera continuada, cada 30-45 minutos.

XII JORNADAS MEDIEVALES

A través de desfiles, pasacalles, espectáculos musicales y de danza, cetrería y pirotecnia las calles de El Tiemblo viajan al medievo este fin de semana en un evento que alcanza su duodécima edición.

Los visitantes y tembleños también podrán disfrutar de talleres de cestería, calzado, joyería en vidrio y talla de piedra, ya que el Ayuntamiento de El Tiemblo han preparado un dispositivo de seguridad para garantizar el buen funcionamiento de las jornadas.

Estarán cortados los accesos a la Avenida de la Juventud en el tramo en el que se desarrollará el evento.