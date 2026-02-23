Arroyo celebra en marzo la Marcha Contra el Cáncer con el reto de superar los 1.300 inscritos de la última edición

El alcalde y el presidente provincial de la AECC presentan la decimocuarta edición de una marcha que se celebrará el 8 de marzo, con salida y meta en la Plaza de España. - AYUNT. ARROYO DE LA ENCOMIENDA

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 23 (EUROPA PRESS)

El municipio de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) volverá salir a la calle el próximo día 8 de marzo con el reto de superar los cerca de 1.300 inscritos registrados en la edición de 2025 de la Marcha Contra el Cáncer. La principal novedad será el nuevo recorrido, que discurrirá en parte por la ribera del Pisuerga, transitando por los parques del Panal y Lúdico para regresar a la Plaza de España a través del cerro del Cotarro de la Horca.

El alcalde de Arroyo de la Encomienda, Serbelio Fernández, y el presidente de la Junta Provincial de Valladolid de la AECC, Artemio Domínguez, han presentado este lunes la XIV edición, acompañados por la concejala de Familia e Igualdad, María Ramajo, y la delegada en Arroyo de la Asociación Española Contra el Cáncer, Marina Villamar.

En el acto, el primer edil arroyano ha animado a los vecinos a unirse a esta marcha que sirve para "demostrar el apoyo de la sociedad no solo a los enfermos y a sus familias, sino también a todos los profesionales de la investigación". En el mismo sentido, Artemio Domínguez ha destacado el papel que juegan todas las marchas locales que se celebran en la provincia, como la de Arroyo, "y que terminan desembocando en la gran marcha de Valladolid, recaudando un millón de euros en fondos para la investigación contra el cáncer, como ocurrió el año pasado".

En el acto de presentación han estado presentes también los muchos patrocinadores que se han sumado a esta decimocuarta edición para "hacer esta marcha más grande si cabe", tal como ha subrayado el alcalde, antes de llevar a cabo una foto de familia en la escalinata del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda.

La salida está prevista a las 11.00 horas del domingo 8 de marzo. Son 6 kilómetros en un renovado recorrido que parte de la Plaza de España y discurre por las calles Industrias, avenida de Salamanca, Tamboril y Dulzaina, hasta llegar al Parque Lúdico de la Ribera, atravesando antes el del Panal. Kilómetro y medio después, al llegar al Anfiteatro del Parque Lúdico, la marcha iniciará su regreso a través de la calle Luis de Santángel, para entonces cruzaar por el cerro del Cotarro de la Horca y dirigirse hacia la avenida de Aranzana por la calle Orellana, el paso peatonal sobre la avenida de Salamanca y la calle Ana de Austria. Finalmente, la marcha llegará a la Plaza de España desde Picones.

INSCRIPCIONES DESDE EL VIERNES

La inscripción se abre este viernes, tiene un precio de 6 euros e incluye una camiseta conmemorativa. En esta edición, las personas podrán apuntarse en el centro comercial Río Shopping desde el 27 de febrero al 7 de marzo, en horario de 10:.00 a 22.00 (en el punto de información situado junto FNAC y Primark).

Además, se mantienen los puntos de inscripción de la Casa de Cultura y la sede de la AECC en Arroyo (calle Morales), en ambos casos del 4 al 6 de marzo, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

La Asociación Española Contra el Cáncer cuenta con unas instalaciones en la localidad ubicadas en un local cedido por el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda en el que desarrollan su programa de actividades y de atención a pacientes y familias. La colaboración se extiende a otras acciones como el convenio 'Espacios sin Humo' de la AECC, un programa de prevención del tabaquismo que ha convertido una veintena de zonas del municipio en áreas libres humo, mediante su señalización.