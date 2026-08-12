Arroyo de la Encomienda (Valladolid) licita las obras de la nueva comisaría de Policía Local

Parte en la que se colocará la nueva comisaría de Policía Local. - AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

VALLADOLID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) ha abierto la fase de licitación de las obras para la construcción de la nueva comisaría de la Policía Local, "el mayor proyecto municipal en materia de seguridad ciudadana" en la localidad, que supondrá una inversión máxima de 2,8 millones de euros.

La futura Jefatura de la Policía Local se construirá sobre una parcela municipal de casi 2.000 metros cuadrados situada en la calle Pinzones, junto a la avenida de Salamanca y contará con más de 700 metros cuadrados distribuidos en dos plantas con capacidad para albergar hasta 40 agentes, además, constará de nueve despachos y oficinas, espacios de atención al ciudadano, gimnasio, sala de descanso, vestuarios y un garaje cubierto para los vehículos policiales.

La licitación de las obras supone el avance de un proceso iniciado hace más de un año con la redacción del proyecto técnico y que posteriormente continuó con la aprobación del proyecto constructivo, así como de la consignación presupuestaria necesaria para ejecutar esta "importante" inversión. .

La nueva comisaría permitirá adaptar las instalaciones de la Policía Local al crecimiento que ha experimentado el municipio y la plantilla durante los últimos años, que, solo en el último, se ha incrementado en un 40 por ciento, según ha trasladado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El alcalde de Arroyo de la Encomienda, Sarbelio Fernández, ha destacado que "el objetivo es mejorar tanto las condiciones de trabajo de los agentes como la atención que reciben los vecinos, con el que es el mayor proyecto municipal en materia de seguridad ciudadana". "Hoy damos un paso decisivo para hacer realidad un compromiso que adquirimos con los vecinos y con los propios agentes", ha añadido.

"La seguridad es una de las prioridades de este equipo de Gobierno y así lo estamos demostrando con hechos. Primero hicimos realidad una nueva sede para Protección Civil, y luego impulsamos la llegada de Bomberos y la Guardia Civil a Arroyo. En el caso de la Policía Local, se ha ido reforzando la plantilla, hemos incorporado cuatro nuevos vehículos y dos pistolas táser, y ahora iniciamos la construcción de una infraestructura que marcará un antes y un después para el servicio y para el municipio", ha manifestado Fernández sobre la comisaría que ya se encuentra en fase de licitación.