Arroyo (Valladolid) celebra el 4 de octubre el V Torneo de Golf 'Memorial Carlos Lozano'.

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 26 (EUROPA PRESS)

El Campo Municipal de Golf Sotoverde, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), será escenario el próximo día 4 de octubre del V Torneo de Golf 'Memorial Carlos Lozano', a beneficio de la ONG WIBONGO de la que era presidente.

El torneo benéfico homenajea a Carlos Lozano Ginel, vecino de Arroyo y socio del Campo de Golf de Sotoverde desde julio de 2012, en reconocimiento a su trayectoria profesional y su incansable labor social. Por tal motivo, los miembros de la Liga por Equipos del Campo de Golf Sotoverde promovieron la celebración de este torneo que cumple su quinta edición y que aúna dos de sus facetas: el deporte y la cooperación internacional, en especial con África, según informan fuentes municipales.

Carlo Lozano era miembro de 'Arquitectos sin fronteras' y fundó la ONG WIBONGO, asociación que desarrolla distintos proyectos con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos humanos, la promoción y el desarrollo. La recaudación de las últimas ediciones se ha destinado a proyectos en Burkina Faso y en Perú.

En la presentación del torneo ha participado Sandra González Morán, concejala de Educación y Deportes de Arroyo de la Encomienda, y Eduardo Córdoba y José María Álvarez Requejo, en representación de la organización del torneo y de la ONG WIBONGO

El Torneo se desarrollará en una jornada distribuida en dos turnos con salida a tiro, uno con salida a las 09.30 horas y el segundo a las 14:.30 horas. El torneo se disputará bajo la modalidad Fourball Stableford, con trofeo a las dos mejores parejas de las dos categorías hándicap y a la mejor pareja Scratch, y premios especiales al mejor driver en el hoyo 14 y al mejor approach en el hoyo 17.

Por último, los jugadores, aportando un donativo, podrán optar a un premio especial solidario al mejor approach en el hoyo 1. La jornada deportiva finalizará con la entrega de trofeos.