El artista Antonio Menchen presenta mañana en el Musac 'Anotaciones', dentro de la muestra 'Así como suceden las cosas'

Archivo - Imagen del Musac, en León capital, donde Antonio Menchen presentará su instalación escultórica 'Anotaciones'. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El artista Antonio Menchen (Toledo, 1983) presentará mañana en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac) su instalación escultórica de nueva producción 'Anotaciones' (2025), en el marco de la exposición 'Así como suceden las cosas, también nada sucede. Colección Musac'.

La presentación tendrá lugar a las 19.00 horas y contará con la presencia del comisario de la muestra, Mariano Mayer. La actividad surge en relación a esta exposición, en el marco de la cual se ha convocado a una serie de artistas cuyas obras no forman parte de la Colección Musac a dialogar con las obras expuestas. Antonio Menchen protagoniza el tercer capítulo de esta invitación, tras las aportaciones de Alejandro Cesarco y Miriam Martín.

Las imágenes de los objetos, las prendas, las herramientas, las piezas de mobiliario o los ambientes arquitectónicos que acompañan al día a día y su memoria alientan la instalación escultórica de Antonio Menchen 'Anotaciones', según ha informado a Europa Press en un comunicado el Musac.

A lo largo de la última década el artista ha conformado un importante archivo de imágenes, adquirido a través de intercambios postales. Cada una de las fotografías que lo conforman fue realizada en distintos estudios fotográficos con fines publicitarios y promocionales.

Con el tiempo, Menchen empezó a descubrir en el reverso de las imágenes una serie de datos textuales y numéricos capaces de describir y ubicar temporalmente y espacialmente a cada una de ellas. El descubrimiento de este código cifrado es tanto un lenguaje material como un material narrativo.

CARTAS, FLORES, AZUCARILLOS Y CUCHARAS

Entre el dictado, la imaginación y la interpretación los elementos del mundo conocido, recogidos en las imágenes fotográficas, regresan al museo a través de cartas, flores, azucarillos y cucharas.

Antonio Menchen vive y trabaja en Madrid. Su práctica se articula entre la escultura, el cine y la escritura, entendidos como procesos continuos de exploración y ha realizado exposiciones individuales en Saint-Martin Bookshop (Bruselas, 2024), etHALL (Barcelona, 2023), Galería Marta Cervera (Madrid, 2023), La Papelería (Madrid, 2022), Galería Luis Adelantado (Valencia, 2021), Bulegoa z/b (Bilbao, 2019) o Centro Párraga (Murcia, 2019).

Su obra ha estado presente en instituciones como en el Centro Botín, Fondation Fiminco en Romainville, CA2M, TEA Tenerife o Artium, entre otras.

Formado en la Universidad Europea de Madrid, amplió estudios en la Akademie der Bildenden Künste de Viena con Julian Göthe y Constanze Ruhm y en Goldsmiths College de Londres, donde fue tutelado por Mark Fisher y Kodwo Eshun.

VÍNCULOS Y RELACIONES DEL ARTE

En cuanto a la exposición 'Así como suceden las cosas, también nada sucede', propone revisar los vínculos y las relaciones que el arte contemporáneo establece cuando el vocabulario que emplea para su realización permite descubrir un proceso de creatividad.

A través de una selección de 39 obras de 35 artistas internacionales, la muestra se plantea como una forma de investigar sobre los lenguajes que han utilizado una serie de artistas cuyas obras integran la Colección Musac.

Así, reúne obras en diferentes medios (fotografía, pintura, vídeo e instalación) y se plantea como un proyecto en permanente transformación. Hasta su clausura, el 8 de febrero de 2026, se completará con intervenciones específicas realizadas por los artistas Alejandro Cesarco (Montevideo), Miriam Martín (Logroño), Antonio Menchen (Toledo) y María Tinaut (Valladolid).