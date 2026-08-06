La artista Lidia Cao inaugura el mural con el que rinde homenaje a las mujeres presas en la antigua cárcel de Segovia

El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy (i), la muralista Lidia Cao, y el presidente de vecinos del barrio de San José, Javier Pardo. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La artista plástica Lidia Cao, especialista en grandes murales exteriores, ha inaugurado el que ha realizado en una de las paredes de La Cárcel_Centro de Creación, en homenaje a las mujeres que estuvieron presas cuando el edificio funcionó como correccional durante el siglo XX.

El inmueble, situado en el barrio segoviano de San José, ha estrenado este nuevo mural en una de las fachadas exteriores de la antigua cárcel de la ciudad, hoy reconvertida en centro de creación cultural. La obra de Lidia Cao ha sido presentada por su autora junto al concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, y el presidente de la asociación de vecinos del barrio, Javier Pardo.

Monroy ha explicado que el mural "visibiliza hacia el exterior lo que se hace en el interior" del edificio, es decir, mostrar la programación cultural que ya desarrolla habitualmente con teatro, cine, microteatro y música, y que hasta ahora carecía de artes plásticas.

Según ha señalado el concejal, el edificio se ha convertido "en un revulsivo para la ciudad" desde que se dinamiza como espacio cultural, con "especial incidencia" en el propio barrio de San José y en las zonas colindantes.

En este sentido, ha detallado que el inmueble se encuentra a unos 300 metros del entorno conocido como el antiguo barrio de El Palo, hoy barrio de Villa y Tierra; a unos 200 metros de la zona de La Albuera, que enmarca los barrios de San Frutos y El Carmen, y a unos 400 metros de un campus universitario en el que estudian cerca de 3.000 alumnos. Por ello, ha subrayado que se trata de "un enclave excepcional que no solo emite cultura hacia el exterior, sino que también la recibe".

Para esta intervención se ha contado con Lidia Cao, artista con la que el Ayuntamiento ya trabajó hace tres años en el diseño del cartel de las fiestas de San Frutos, con el que se renovó la imagen tradicional asociada a esa celebración.

Juan Carlos Monroy ha recordado que en aquel momento existía la intención de trasladar aquel diseño a un muro, algo que no llegó a materializarse por falta de tiempo, por lo que el nuevo mural ha permitido "dar sentido" a aquel proyecto pendiente, esta vez en una de las paredes más visibles del edificio, orientada hacia todo el barrio.

Por su parte, la artista ha agradecido la confianza depositada por la concejalía de Cultura y ha explicado que ha querido representar la historia del edificio, que fue cárcel de mujeres, "a través de una figura femenina protagonista, dotada de una connotación positiva frente al pasado negativo del inmueble".

Cao ha incorporado además la figura de pájaros, un elemento recurrente en su obra, como "símbolo de la libertad y de la imaginación, de algo que no se puede encarcelar", según ha indicado. Uno de esos pájaros porta en el pico un libro o libreta de bocetos del que brotan pequeñas hojas y flores, "en alusión al crecimiento de la cultura".

Preguntada por la paleta cromática, la autora ha señalado que suele emplear el azul en contraste con tonos complementarios como el naranja, el amarillo o el violeta, inspirados en los colores del amanecer y el atardecer, a los que se refiere como "la hora mágica". Sobre la técnica empleada, ha explicado que trabaja primero con un boceto a mano, que posteriormente digitaliza para definir el color, y que traslada la composición a gran escala mediante una cuadrícula de referencia que le permite calcular las proporciones de la figura.

Respecto al clima segoviano, la artista ha indicado que ha utilizado pinturas concebidas para resistir condiciones extremas, empleadas habitualmente en la náutica, aptas para soportar tanto el calor como el frío.

Por último, el presidente de la asociación de vecinos, Javier Pardo, ha valorado que el mural supone "un motivo de orgullo para el barrio", al ofrecer una "relectura positiva de un edificio vinculado durante décadas a un pasado carcelario".

Tras las intervenciones, se ha procedido al acto simbólico de inauguración, en el queLidia Cao ha plasmado la fecha de realización del mural bajo su firma como autora.